Kőkemény történelmi kvíz - kész zseni vagy, ha sikerül hibátlanul kitöltened!

Az iskolában kíméletlenül számonkérték, de vajon még ma is emlékszel a fontosabb történelmi évszámokra? Most kiderül!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.21. 07:00
Az iskolában jó néhány olyan történelmi évszám akadt, amelyeket bizony be kellett magolni, és utána észben is tartani. Az évek múltával azonban ez a tudás idővel a feledés homályába vész - te vajon még mennyire emlékszel a történelem fontosabb évszámaira? Az alábbi kvízzel most kiderítheted!

Izzasztóan nehéz történelmi kvíz - neked sikerül hibátlanul kitöltened? / Fotó: Giammarco Boscaro /  unsplash.com – Képünk illusztráció

Történelmi kvíz, amely garantáltan megizzaszt

Ebben a kvízben néhány fontosabb történelmi eseményt gyűjtöttünk össze, neked pedig ki kell választanod, melyik mikor történt. Többek közt szó lesz a honfoglalásról, az első magyar király megkoronázásáról, illetve a I. és II. világháborúról is.

Készen állsz? Gyere, és tedd próbára magad, mialatt teszteled a történelmi tudásodat!

1.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1. Honfoglalás
2.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2. Szent István megkoronázása
3.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3. Az Árpád-ház kihalása
4.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4. A visegrádi királytalálkozó
5.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5. A mohácsi csata
6.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6. Szigetvár ostroma
7.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7. A szatmári béke
8.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8. Világosi fegyverletétel
9.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9. Az I. világháború kitörése
10.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10. A II. világháború vége

 

