Kőkemény történelmi kvíz - kész zseni vagy, ha sikerül hibátlanul kitöltened!

Az iskolában kíméletlenül számonkérték, de vajon még ma is emlékszel a fontosabb történelmi évszámokra? Most kiderül!
Az iskolában jó néhány olyan történelmi évszám akadt, amelyeket bizony be kellett magolni, és utána észben is tartani. Az évek múltával azonban ez a tudás idővel a feledés homályába vész - te vajon még mennyire emlékszel a történelem fontosabb évszámaira? Az alábbi kvízzel most kiderítheted!
Ebben a kvízben néhány fontosabb történelmi eseményt gyűjtöttünk össze, neked pedig ki kell választanod, melyik mikor történt. Többek közt szó lesz a honfoglalásról, az első magyar király megkoronázásáról, illetve a I. és II. világháborúról is.
Készen állsz? Gyere, és tedd próbára magad, mialatt teszteled a történelmi tudásodat!
