RETRO RÁDIÓ

Régi eszközök kvíz – te emlékszel még ezekre a tárgyakra?

Ezeket ma már alig használják.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.29. 15:30
Módosítva: 2025.08.29. 16:21
eszköz retró régi kvíz

Az évek során számtalan olyan eszköz kezdett lassanként a feledés homályába merülni, amelyek egykor még a mindennapi élet részét képezték. Nem egynek ma már a neve is idegenül cseng. Te vajon mennyire emlékszel még rájuk?

konyha, régi eszközök
Régi eszközök kvíz –te emlékszel még ezekre a tárgyakra? / Fotó: Fortepan / Lechner hagyaték

Az alábbiakban egy olyan kvízt hoztunk el, amelyben fel kell ismerned ezeket a régi, mára elfeledetté vált eszközöket, a megadott kifejezések alapján.

Menni fog? Rajta, tedd próbára a tudásodat!

1.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1. Sparhelt
2.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2. Borona
3.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3. Rosta
4.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4. Rokka
5.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5. Pruszlik
6.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6. Vájdling

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu