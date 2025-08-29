Az évek során számtalan olyan eszköz kezdett lassanként a feledés homályába merülni, amelyek egykor még a mindennapi élet részét képezték. Nem egynek ma már a neve is idegenül cseng. Te vajon mennyire emlékszel még rájuk?

Régi eszközök kvíz –te emlékszel még ezekre a tárgyakra? / Fotó: Fortepan / Lechner hagyaték

Az alábbiakban egy olyan kvízt hoztunk el, amelyben fel kell ismerned ezeket a régi, mára elfeledetté vált eszközöket, a megadott kifejezések alapján.

Menni fog? Rajta, tedd próbára a tudásodat!