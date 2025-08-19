RETRO RÁDIÓ

Régi mesterségek kvíz - te tudod, melyik mivel foglalkozott?

Most kiderül, mennyire vagy képben ezekkel a régi szakmákkal!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.19. 16:00
kvíz mesterség hivatás

Egykor mindennapos szakmáknak számítottak, ma pedig már egyre kevesebben vannak tisztában azzal, egyáltalán mivel foglalkoztak azok, akik ezeket a mesterségeket űzték. Te emlékszel még rájuk?

szamár, népviselet, pásztor, nyáj, pásztorkutya, pumi, kalap, gatya, cifraszűr
Te emlékszel még ezekre a régi mesterségekre? / Fotó: Fortepan / Magyar Földrajzi Múzeum / Erdélyi Mór cége

Az alábbiakban most egy olyan kvízt hoztunk el nektek, amelyben ki kell választanod, mivel foglalkoztak ezeknek a régi hivatásoknak a mesterei.

Vajon sikerül mindegyikre megtalálnod a helyes választ? Gyere, és tedd próbára magad!

1.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1. Mivel foglalkozott a bognár?
2.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2. Mit csinált a révész?
3.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3. Mivel foglalkozott a vincellér?
4.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4. Mivel foglalkozott a drótostót?
5.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5. Mivel foglalkozott a takács?
6.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6. Mi más szóval a kanász?

 

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu