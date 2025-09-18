Illetlenség világnapja – lássuk, mennyire ismered az illemszabályokat! Kvíz

Tudod, milyen világnap van ma, szeptember 18-án? 2008 óta Magyarországon is erre a napra esik az illetlenség világnapja. Természetesen ilyenkor nem magáról az illetlenségről emlékezünk meg. Ez egy olyan világnap, amelyet valójában nem ünneplünk, hanem arra hívjuk fel a figyelmet, hogy a durvaság, figyelmetlenség, udvariatlanság, türelmetlenség, vagy az elutasítás nem kívánatos jelenségek. Magunkról is jó képet adunk a világnak, ha látszik rajtunk, hogy tisztában vagyunk az illemszabályokkal. Jöjjön egy kvíz az illemszabályokról!

Az illetlenség világnapja – a kézfogásra vonatkozó illemszabályokat nem mindenki tudja. Fotó: Illusztráció/Pexels

Az illetlenség világnapja – emlékezzünk arra, mi udvarias és mi nem az

Minden nap vannak helyzetek, amikor eszünkbe jutnak az illemszabályok. Legyen az egy közös vacsora, egy esküvő, egy első találkozás egy kollégával, egy randi, rengeteg írott és íratlan szabály van, amikre sokszor ciki nem emlékezni. Máskor olyan hétköznapi együttállások is lehetnek, mint a közös használatú helyiségek ajtaján való belépés, a köszönés vagy az asztalnál való ülésrend, de az étkezés körül is vannak bizonyos illemszabályok.

Ezeket elsősorban nem a szabályok miatt tartjuk be, hanem azért, hogy tiszteletünket fejezzük ki embertársaink iránt. A magánéletben is fontos, hogy mutassuk, a nevelésünk nem volt hiábavaló. Ha pedig céges vagy üzleti környezetben vagyunk, úgy nemcsak magunkról, de az általunk képviselt vállalatról, céges kultúráról is jó képet, olykor példát mutatunk a másiknak.

Ahány terület, annyiféle szabályrendszer létezik. A diplomáciában is megvan a protokoll a küldöttség fogadási rendjére, a haladási sorrendre, de még a ruházatra is. Az olyan eseményeken, mint az esküvők, nyilvános rendezvények, temetések, egészen az öltözködéstől kezdve a köszönésen és a beszélgetéseken át az étkezésig vannak szabályok, amikre oda kell figyelnünk.

Az információs világban kialakult a netikett is. Bár ez még gyerekcipőben jár, a kommentelésre és az ímélek megírására is vannak íratlan szabályok, amelyek elősegítik, hogy a digitális térben is jól kommunikáljunk egymással.

Az illetlenség világnapján ezekről is mind megemlékezhetünk.

Lássuk, mennyire ismered az illemszabályokat!