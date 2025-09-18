Ma még kérhető az ingyenes HPV-oltás

A 2025/2026-os tanévben is önkéntesen és ingyenesen kérhetik a 12. életévüket betöltött, 7. osztályos tanulók szülei az ingyenes HPV elleni védőoltást gyermekük számára (lányok, fiúk egyaránt) a beleegyező nyilatkozat kitöltésével. A védettség kialakulásához 2 oltásra van szükség 6 hónap különbséggel. A 15 éves életkort betöltött 7. évfolyamba járó gyermekek immunizálásához 3 dózis szükséges.

Mától kamerafelvétel alapján is büntetik a biztonsági övvel trükközőket

2025. szeptember 18-tól, vagyis mától új szabályozás lép életbe, amelynek értelmében a biztonsági öv használatát kamerák is figyelik, és mulasztás esetén akár több tízezres bírság is érkezhet, de nem feltétlen a szabályszegőnek: 2025. július 5-től már az utasok biztonsági öv-használatáért a sofőr (üzembentartó) felel! És, hogy mekkora a bírság összege? Minden bekötetlen utasért 20.000 Ft lakott területen belül. Azon kívül 30.000, autópályán pedig 40.000 Ft/fő.

Ma van az illetlenség világnapja is

Szeptember 18. az illetlenség világnapja, amit itthon 2008-óta tartunk. Az illetlenség világnapján a helyes illemre hívják fel a figyelmet, illetve arra, hogy a jó modor nem kerül semmibe, de mégis nagyon sokat jelent a hétköznapokban is. Néhány hétköznapi példa: átengedni a helyünket, előre köszönni, fülhallgatóval zenét hallgatni, normál hangerővel, diszkréten telefonálni, felszállás előtt leengedni a leszállókat a tömegközlekedési eszközökről alapvető illemszabályok, amiket sokan mégsem tartanak be.

55 éve ment el a gitárosok legjobbika

Jimi Hendrix amerikai énekest, dalszerzőt tartják minden idők egyik legjobb gitárosának. A sztárt 1970. szeptember 18-án, mindössze 27 éves korában, álmában érte a végzetes fulladásos roham a Samarkand Hotelben, Londonban. Az apartmanban talált szomorú vers, amit Hendrix írt, sokak szerint öngyilkosságának bizonyítéka. Egy másik, spekulatívabb nézet szerint Hendrixet meggyilkolták.

A hírhedt tévé ostrom is egy szeptember 18-ai napon kezdődött

2006. szeptember 18-án, vagyis éppen 18 évvel ezelőtt kezdődött a hírhedt tüntetés a Kossuth téren, ami az MTV épületének ostromával zárult. A tüntetők Gyurcsány Ferenc miniszterelnök lemondását követelték, a május 26-i zárt frakcióülésen elhangzott és kiszivárogtatott beszédének tartalma miatt.