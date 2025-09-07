Tankcsapda: három gitáros az új dalban – itt a Mondd ki a nevemet

A zenekar május óta a hazai zenei életből jól ismert vendéggitárosokkal koncertezik, miközben gőzerővel készül az új album. A stúdióban összesen kilenc gitáros segíti Lukács Laci és Fejes Tomi munkáját, így az idei nyár a Tankcsapda történetében kifejezetten különleges időszak lett.

Tankcsapda

Most pedig itt az első új szám: Mondd ki a nevemet. A dalhoz videóklip is készült, amelyben három gitáros – Nagy Máté, Takács Vilkó és Vörös Attila – közreműködését nemcsak hallani, hanem látni is lehet.

Lukács Laci így foglalta össze a dal születését:

Ahogy erről korábban már beszéltünk: kilenc gitáros közreműködésével, hónapok óta készül az új Tankcsapda-album. A MONDD KI A NEVEMET az első az új dalok közül, amit bemutatunk, sőt ez az egyetlen, ahol egy dalon belül három gitáros – Nagy Máté, Takács Vilkó és Vörös Attila – játéka is hallható, így adta magát az ötlet, hogy ebben a klipben szerepeljenek is mindhárman.

„A Mondd ki a nevemet talán nem egy „szokványos” tankcsapdás dal és klip, de aki ismer minket, az tudja, hogy időről időre szeretünk új utakat keresni, legyen szó akár a zenéről, akár a szövegről, akár a képi világról. A teljes album megjelenéséig lesz még dalbemutató, de addig is: a Mondd ki a nevemet – ráadásul élőben is mind a három gitárossal – szeptember 19-én a Budapest Park-koncerten kerül először színpadra!”

A videót Tokay Péter rendezte, akivel a zenekar korábban is dolgozott már együtt. Ő így mesélt a forgatásról:

A Mondd ki a nevemet-klip a United Illusions stúdiójában forgott, ami a legnagyobb ARRI akkreditált virtuális produkciós stúdió Közép-Európában. A koncepció és jelenetek megálmodása után heteket töltöttünk az előkészületekkel, melyek a hátterek elkészítéséből és előterek beszerzéséből álltak.

A klip koncepciója igen egyszerű: Laci egy pilótát alakít, aki életének utolsó pillanatait éli épp meg zuhanás előtt, így a klipben látható érdekes, szürreális helyszínek, hátterek, mind az ő agyának szüleményei. Mint amikor az utolsó pillanatban lepörög előttünk a teljes életünk. A forgatás valós idejű 3D környezetek megvalósításával zajlott, ARRI 35 kamerával.