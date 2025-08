Sikerült a Fradi terve, újabb lépést tett a BL-főtábla felé

A Ferencváros labdarúgócsapata idegenbeli döntetlennel kezdte Bajnokok Ligája-selejtező 3. körét. Robbie Keane vezetőedző csapata ellentétes félidők után 0-0-ra végzett Razdgradban, a bolgár Ludogorec vendégeként. Pedig a Fradi már az első félidőben eldönthette volna a meccset.

A Fradi kezdőcsapata a Ludogorec vendégeként Fotó: Instagram/ftcofficial

Az öt magyarral (Dibusz, Szalai, Ötvös, Tóth, Varga) a kezdőcsapatában pályára lépő Fradiban a csapatkapitány Dibusz Dénes 100. nemzetközi tétmeccsén játszott.

A Fradi az előző selejtezőkörben kettős győzelemmel kezdte az idei sorozatát az örmény Noah ellen (idegenben 2-1, hazai pályán 4-3). Most nehezebb ellenfélnek ígérkezett az utóbbi 14 szezon bolgár aranyérmese, de az első félidőben ebből semmi sem látszott.

Szinte egykapuzott a Fradi

Fölényben játszott, sokkal többet és veszélyesebben támadott a magyar bajnokcsapat (a labdabirtoklásban 71:29, a helyzetek számában 9:2 volt az arány ide). Kár, hogy gólból csak egy les miatt érvénytelenített jött össze Lenny Joseph-nek, míg ugyanő és Cebrail Makreckis nagy helyzetekből lőttek mellé. A szünet előtt kis híján büntetett az addig alárendelt szerepet játszó Ludo, de Erick Marcus távoli emelése a lécen csattant.

A második félidőt sokkal agresszívebben kezdték a hazaiak. Ekkor már játékban és gólszerzési kísérletekben – ezekből a 63, percben Ötvös Bence lövése volt az első, ami eltalálta a kaput – is kiegyenlített, izgalmas lett a meccs, majd fölénybe került a bolgár kirakatcsapat. Robbie Keane óvatosabb hadrendre is váltott az utolsó húsz percre (a védekező középpályás Maiga váltotta a középcsatár Varga Barnabást), berendezkedve a 0-0 megőrzésére. Sikerrel, sőt, a ráadás perceiben Gruber és Gartenmann révén még a győzelem is majdnem összejött.

A Ludogorec elleni BL-selejtező-visszavágót jövő kedden (20.15, tv: M4 Sport) rendezik a Groupama Arénában.

A továbbjutó az északmacedón Shkëndija és az azeri Qarabag párharcának győztesével mérkőzhet majd meg a BL-csoportkörös szereplésért (az első meccsen idegenben 1-0-ra nyertek az azeriek), a vesztes pedig az Európa-liga-főtáblás helyért csap majd össze a fenti páros kiesőjével.