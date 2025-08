„Ezt meg kellene óvni" - Közfelháborodás fogadta a magyarokat sújtó döntést

Egy meccses eltiltást kapott az ETO FC Győr focistája, Daniel Stefulj, aki így nem léphet pályára csütörtökön (19 óra, tv: M4 Sport) a Konferencia-liga selejtezőjén Stockholmban. Mint ismert, a horvát balhátvédnek két sárga lapot is felmutatott a koszovói Mervan Bejtullah játékvezető az FC Pjunyik Jereván elleni mérkőzésen, mégsem állította ki. A hivatalos jegyzőkönyv szerint a második figyelmeztetést Deian Boldornak jegyezte be a spori, az UEFA azonban megvizsgálta az ügyet és lecsapott Stefuljra. Erről az ETO FC Győri a hivatalos Facebook-oldalán számolt be, ahol a döntés közfelháborodást váltott ki a szurkolók körében.

Egy meccses eltiltást kapott az ETO FC Győr focistája, Daniel Stefulj, aki így nem léphet pályára csütörtökön a Konferencia-liga újabb körében / Fotó: Krizsán Csaba / MTI

Akkor a bíró se vezessen nemzetközi meccset többet!!! Nem Stefulj hibázott... A jegyzőkönyv szerint nem kapott sárgát, csak egyet... Ezt meg kellene óvni

– írta egy dühös szurkoló a hozzászólások között. Egy másik úgy fogalmazott:

Érdekes dolgok ezek, a spori bénázik, de a játékos issza meg a levét, meg na meg a klub. A sporit remélem hülyére büntették!

Többen is kifejtették, még az is elfogadhatóbb lett volna, ha a játékvezető esetleges büntetésével együtt közli az UEFA a győri focista eltiltását – aki így tehát nem lesz ott a pályán a csütörtökön 19 órakor kezdődő, AIK Stockholm elleni meccsen.