Orvost nevezne ki vezetőedzőnek a Honvéd az NB I újoncaként

Noha Feczkó Tamás az NB II kieső helyéről az élvonalba (és a Magyar Kupa elődöntőjéig) vezette a Honvédot, Fórizs Sándor sportigazgató az M4 Sportnak nyilatkozva elismerte: könnyen lehet, hogy élő szerződése dacára leváltják a közönségkedvenc vezetőedzőt. Az Öltözőn Túl Facebook-oldal értesülése szerint a kispesti kispad egyik várományosa a spanyol Pablo Alfaro. A Metropol összegyűjtött néhány érdekességet az 57 éves futballedzőről.

A kispesti kiszemelt Alfaro labdarúgóként nagyobb karriert futott be, mint – eddig – edzőként. A profi pályafutása során 30-szor kiállított, agresszív és kőkemény belső védő a nevelőegyesülete, a Real Zaragoza után, az 1992/93-as szezonban 9 meccsen játszott a Johan Cruyff dirigálta Barcelonában is. Az előző idény BEK-győztesének tagjaként (Andoni Zubizarreta, Ronald Koeman, Michael Laudrup vagy éppen Hriszto Sztoicskov játékostársaként) spanyol bajnoki címet és Szuperkupát, illetve európai Szuperkupát nyert. Ennél nagyobb szerepet kapott a Racing Santandernél (1993-96), utána viszont az Atlético Madridnál töltött két szezonjában újra csak 18 tétmérkőzésig jutott. Összességében mégis vagy 500 spanyol élvonalbeli és nemzetközi kupameccsel zárt: a Méridában két, a Sevillában 5,5 évig játszott – utóbbinak négy évig a csapatkapitánya is volt, és UEFA Kupa-győzelemmel gyarapította a sikerlistáját (a kupasiker tavaszán már továbbállt Santanderbe, ahol a következő évben visszavonult).

Futballistaként lett orvos a Honvéd spanyol edzőjelöltje

Két évvel a 2007-es visszavonulása után, 40 évesen kezdett edzősködni. Akkor már orvosi diplomával a zsebében: futballistaként járt egyetemre (mikor, hol játszott éppen: Zaragozában kezdte, majd Barcelonában és Santanderben folytatta, végül Madridban fejezte be a sportorvosi tanulmányait).

A Huelva és a Mirandés trénereként kétszer is eljutott ugyan a spanyol másodosztályig, de mindkétszer rövidke időre. Apropó, nem a legjobb előjel, hogy a Transfermarkt adatbázisa szerint eddig átlagosan 0,62 évet töltött el a klubjainál.