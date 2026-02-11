Szoboszlaira villámgyorsan lecsapna a Real Madrid, amíg Liverpoolban bénáznak

Nem véletlenül hozta a frászt a Liverpool-rajongókra Szoboszlai Dominik múlt heti nyilatkozata, amikor az angol sztárklub magyar futballistája elárulta: még mindig nincs semmi fejlemény a régóta húzódó szerződéshosszabbításai tárgyalásaival kapcsolatban; szuperül érzi magát az Anfielden, de egyelőre várja a megfelelő ajánlatot a főnökeitől. A Vörösök hívei attól tartanak, hogy mielőtt a klubvezetőik kapcsolnának, Szoboszlaira lecsaphat egy tehetős kérője. Spanyol lapértesülés szerint a Real Madrid pontosan ezt tervezi.

Szoboszlai Dominik (jobbra) novemberben még a Liverpool nyerőembere volt a Real Madrid elleni 1-0-s BL-rangadón, de rövidesen akár Mbappét is tömheti labdával?

(Fotó: PA Images)

A Planeta Madrid úgy értesült, hogy a Poolnál – annak ellenére, hogy a jelenlegi szerződése is 2028 nyaráig érvényes – éppen azért kínálnak több mint kétszeres fizetésemelést, heti 250-300 ezer fontot (110-130 millió forint) és újabb éveket Szoboszlainak, hogy kivédjék a magyar klasszisra tinikora óta ácsingózó Real rohamát. Ezzel a keretben jelenleg csak a 12. legmagasabb gázsit magáénak tudó játékos a legmagasabb bérek egyikét tudhatná a magáénak, hasonló szinten Alexander Isakéhoz és Florian Wirtzéhez. Csakhogy amíg a liverpooli szerződéshosszabbítás még lóg a levegőben, a spanyol királyi klub illetékesei árgus szemekkel figyelik légiósunk minden mozdulatát. A szó szoros értelmében, a futballpályán, és átvitt értelemben, az angliai helyzetével kapcsolatban egyaránt.

Szoboszlai Dominik marad Liverpoolban vagy átigazol a Realba?

A Real Madrid vezetői szerint ugyanis „Szoboszlai tökéletesen illik a kreativitásra, egyensúlyra és gólokra törekvő középpályájukra; az a fajta játékos, aki a fontos mérkőzéseken a különbséget képes jelenteni”. Ráadásul azzal is tisztában vannak, hogy a liverpooli szerződéshosszabbítási törekvések miatt bonyolódó helyzetben „most vagy hamarosan kell lépniük”.

A Sport-cikk szerint a legnagyobb kérdésre – nevezetesen, hogy Szoboszlai marad-e a Poolban vagy átigazol a Realba? – „a válasz hamarabb megérkezhet, mint gondolnánk”.