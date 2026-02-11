„Itt az ideje az elbeszélgetésnek” – komoly fejmosást kapott Liverpoolban Arne Slot

Szoboszlai Dominik csapata komoly visszaesést mutat a Premier League-ben: a Liverpool teljesítménye jelenleg inkább a Brentford szintjét idézi, mint egy bajnokesélyesét. A vörösök a hatodik helyen állnak, és a tabellán nagyobb a távolság köztük és az éllovas Arsenal között, mint a kiesőzónában tartózkodó West Ham Unitedhez képest. Egy helyi lap részletes elemzése szerint Arne Slot együttese nem képes kontroll alatt tartani a mérkőzéseket, sem pedig saját idényének alakulását. A cikk arra a következtetésre jut, hogy amennyiben a Liverpool lemarad az európai kupaindulást érő helyekről, és a Bajnokok Ligájában sem ér el számottevő eredményt, a holland vezetőedző jövője komoly veszélybe kerülhet.

Arne Slottól hamarosan megválhatnak Liverpoolban Fotó: AFP

Többnek tűnt, mint egy vereség. A Manchester City elleni kudarc azt jelentette, hogy a Liverpool 17 ponttal lemaradva zárta a hétvégét az éllovas Arsenal mögött, és 16 ponttal a Premier League 18. helyén álló West Ham előtt

- idézte a Magyar Nemzet a This is Anfield cikkét. A helyi ügyekre szakosodott portál szerzője, Danny Gallagher szerint Szoboszlai Dominikék „gyenge formájuk és szánalmas eredményeik ellenére” felvették a versenyt a bajnoki címük visszaszerzéséért küzdő Erling Haalandékkal, de a magyar játékos hiába „dacolt a fizikával, és nagyjából egymillió mérföldről szabadrúgásból lőtt a hálóba”, a Vörösök kikaptak.

Komoly bajban a Liverpool

A sportlap szerint Arne Slot együttese nem képes kontrollálni sem a játékot, sem saját idényét, és amennyiben a Liverpool lemarad a nemzetközi kupaindulást érő első öt helyről, valamint a Bajnokok Ligájában sem ér el komoly sikert, a holland vezetőedző jövője megpecsételődhet.

Itt az ideje a kemény beszélgetéseknek Liverpoolban! – szögezi le a szerző, hozzátéve, hogy elfogadhatatlan teljesítmény ez egy olyan csapattól, amely tavaly nyáron megnyerte a bajnoki címet, majd 446 millió fontot költött erősítésekre.

A Premier League idei szezonjából még 13 forduló van hátra, Szoboszlai Dominik eltiltás miatt szerdán (21:15, Tv: Spíler 1) a Sunderland ellen nem léphet pályára. Arne Slot együttese a folytatásban megmérkőzik még a BL-helyen álló Aston Villával és Manchester Uniteddel, valamint az ötödik Chelsea-vel is, amely jelenleg négy ponttal előzi meg a Liverpoolt.