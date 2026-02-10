Fájdalmas a helyzet, Szoboszlai Dominiknak vállalnia kell a felelősséget

Szoboszlai Dominik ebben az idényben a Liverpool egyik legjobbja, annak ellenére, hogy Arne Slot folyamatosan váltogatja a posztját. A magyar válogatott csapatkapitánya játszott már a középpálya tengelyében, de szükség esetén még jobbhátvédként is bevetik. A Manchester City elleni, 2-1-re elveszített vasárnapi bajnokin ismét védőszerepkörben kapott lehetőséget, ennek ellenére egy parádés szabadrúgásgóllal hívta fel magára a figyelmet, majd a hosszabbításban piros lapot kapott. Nagy Sándor sportpszichológus szerint Szoboszlai mentálisan képes kezelni az ilyen helyzeteket és már az is lehetséges, hogy túlszárnyalta az edzőjét.

Szoboszlai Dominik szabadrúgásgólja nem ért pontot, ráadásul még ki is állították a Liverpool-Manchester City meccsen Fotó: NurPhoto

Egy ilyen szintű játékos szakmailag akár túl is nőhet a saját edzőjén, és ebből idővel konfliktusok alakulhatnak ki. Előfordulhat, hogy a futballista már más szinten gondolkodik a játékról, mint az edzője, hiszen teljesen más perspektívát ad a pályán belüli tapasztalat, mint az oldalvonal mellől érkező irányítás. A fejlődésnek ez egy rejtett kockázata is lehet

- mondta Nagy, aki arra is kitért, mentálisan mennyire viselte meg Szoboszlait az egymeccses eltiltás.

Egy profi labdarúgónak el kell viselnie, hogy időnként piros lapot kap, ami automatikusan eltiltással és kényszerpihenővel jár. Ez a futball velejárója. A jó játékosok mentálisan ezt is könnyebben kezelik, még akkor is, ha az adott pillanatban fájdalmas a helyzet. A felelősségvállalás elengedhetetlen, amit a pályán tesz, annak következményeit is vállalnia kell.

Szoboszlai egyik legnagyobb támasza a családja

A magyar válogatott játékoson hatalmas a nyomás: kulcsszerepet tölt be a címvédő Liverpoolnál, ami egyszerre jelent elismerést és komoly terhet. Ez a felelősség akár a magánéletére is hatással lehet, Nagy Sándor szerint azonban Szoboszlai azon játékosok közé tartozik, akik képesek élesen elválasztani a pályán végzett munkát a civil életüktől.

Kulcsszerepe van a családnak és a párkapcsolatnak: ha stabil háttér áll mögötte, az komoly segítséget jelent a nehezebb időszakokban. Szoboszlai mentálisan jól kezeli ezeket a helyzeteket, képes elválasztani a pályán történteket a magánélettől. Biztos vagyok benne, hogy a felesége mindenben támogatja és megvan köztük az a pozitív társas támasz, ami ilyenkor segíthet neki.

A magyar válogatott játékos iránt egyre jobban érdeklődnek más klubok, köztük a Real Madrid is. A sportpszichológus szerint megvan annak a veszélye, hogy sok sportolót ilyenkor elragad csillogás és a reflektorény, de Szoboszlai ebben is különbözik a társaitól.

Sok csúcson futballozó játékos bukott már bele abba, hogy nem tudta megfelelően feldolgozni a sikersorozatot és az állandó reflektorfényt, ami akár depresszióhoz is vezethet. Szoboszlai esetében azonban eddig az látszik, hogy jól kezeli a terhelést, pályafutása pedig tudatosan, lépcsőfokról lépcsőfokra épült fel. A Salzburg, a Leipzig és a Liverpool mind megfelelő állomásnak bizonyultak a fejlődése szempontjából.

- zárta Nagy Sándor.