Most jött: tömegkarambol történt az M0-áson

Rohantak a tűzoltók, miután három személyautó ütközött össze az M0-ás autóút Megyeri híd felé vezető oldalán, Gyál közelében, a 32-es és 33-as kilométerszelvény között.

A balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanítják a gépkocsikat. Az érintett sztrádaszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani - írja a katasztrófavédelem.