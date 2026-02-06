Most jött: tömegkarambol történt az M0-áson
Az érintett szakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani. Három autó ütközött össze az M0-áson.
Rohantak a tűzoltók, miután három személyautó ütközött össze az M0-ás autóút Megyeri híd felé vezető oldalán, Gyál közelében, a 32-es és 33-as kilométerszelvény között.
A balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanítják a gépkocsikat. Az érintett sztrádaszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani - írja a katasztrófavédelem.
