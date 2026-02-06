RETRO RÁDIÓ

Rohantak a tűzoltók: felcsaptak a lángok a Napfény utcában

Azonnal cselekedniük kellett a tűzoltóknak.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.06. 19:48
IX. kerület tűz lángol Ferencváros katasztrófavédelem tűzoltók

Ismét riasztották a lánglovagokat, miután tűz volt egy melléképületben Budapest IX. kerületében, a Napfény utcában.

A negyven négyzetméternyi alapterületű építményben berendezési tárgyak égtek. A lángokat a fővárosi hivatásos tűzoltók oltották el - közölte a katasztrófavédelem.

 

