Rohantak a tűzoltók: felcsaptak a lángok a Napfény utcában

Ismét riasztották a lánglovagokat, miután tűz volt egy melléképületben Budapest IX. kerületében, a Napfény utcában.

A negyven négyzetméternyi alapterületű építményben berendezési tárgyak égtek. A lángokat a fővárosi hivatásos tűzoltók oltották el - közölte a katasztrófavédelem.