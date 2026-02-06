Rohantak a tűzoltók: felcsaptak a lángok a Napfény utcában
Azonnal cselekedniük kellett a tűzoltóknak.
Ismét riasztották a lánglovagokat, miután tűz volt egy melléképületben Budapest IX. kerületében, a Napfény utcában.
A negyven négyzetméternyi alapterületű építményben berendezési tárgyak égtek. A lángokat a fővárosi hivatásos tűzoltók oltották el - közölte a katasztrófavédelem.
