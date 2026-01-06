RETRO RÁDIÓ

Sági Dominik gyógyulása: már csak 400 ezer hiányzik ahhoz, hogy átlépjék a 60 milliós álomhatárt

Egyre közelebb a cél. Már csak 400 ezer forint hiányzik a 60 milliós álomhatárhoz, így Sági Dominik egy lépéssel közelebb került a gyógyulását jelentő terápiához.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.06. 10:30
sági dominik jótékonyság labda duchenne

Egyéves korában, egy rutin vérvételen derült fény rá, hogy Sági Dominik halálos genetikai betegségben szenved. A Duchenne-féle izomdisztrófiára egyetlen hatásos gyógymód létezik, de az 1,3 milliárd forintba kerül. A család ezért létrehozta a Sági Dominik-Harc a Duchenne-nel Alapítványt, és megpróbálkozott a lehetetlennel, hogy összegyűjtsék ezt a hatalmas összeget. Az jó ügynek új lökést adhat, hogy felajánlottak egy, a magyar fociválogatott által dedikált labdát, és egy mezt.

Sági Dominik
Sági Dominik számára a génterápia jelentheti a gyógyulást Fotó: Metropol/Olvasói fotó

A Duchenne-szindróma izmok fokozatos leépülésével jár. A betegek többsége 10 éves korára kerekesszékbe kényszerül. Végül állapotuk a légző- és szívizmok érintettsége miatt, tragikus kimenetelhez vezethet.

Dominik számára a génterápia jelentheti a gyógyulást. A beavatkozás költsége 1,3 milliárd forint, és az orvostudomány jelenlegi állása szerint csak ez képes megállítani az állapota további romlást. 

Nagyon örülünk a felajánlásnak, mert így egyre közelebb kerül a cél. Már csak 430 ezer forint hiányzik a 60 milliós álomhatárhoz. Jótékonysági rendezvényekkel, és licitekkel igyekszünk összegyűjteni a terápia árát. Nagyon fontos, hogy Dominik még a járásképessége elvesztése előtt megkaphassa a kezelést

– mondja az édesanya, Sági Judit, aki nagyon örül, hogy egyre több különleges jótékonysági felajánlás ad lendületet, Dominik ügyének.

Sági Dominik
A Suzuki Barta jóvoltából a magyar futballválogatott – köztük Szoboszlai Dominik és Marco Rossi – által aláírt labdát ajánlott fel Fotó: Metropol/Olvasói fotó

Sági Dominik számára minden forint számít

A Suzuki Barta jóvoltából a magyar futballválogatott – köztük Szoboszlai Dominik és Marco Rossi – által aláírt labdát ajánlott fel, míg a paksi csapat egy különleges Böde Dániel mezzel járult hozzá a jótékonysági licitünkhöz. A licitcsoportunkban lehet rájuk ajánlatot tenni, január 30-ig. A labda korábban már 600 000 forintért kelt el, és a bevételből rászorulók kaptak ételutalványokat. A tárgyat most magánemberként újra felajánlották Dominik megsegítésére

– folytatja Judit, aki hozzáteszi, hogy a szervezők célja legalább a korábbi összeg elérése. A család mindenkinek nagyon köszöni, hogy melléjük álltak életük legnagyobb küzdelmében. Bíznak benne, hogy teljesül az álmuk, és a gyermekük eljut a dubaji kezelésre, hogy meggyógyulhasson.

Itt tudod nyomon követni Dominik sorsát:

Sági Dominik-Harc a Duchenne-nel Alapítványt

Sági Dominik-Harc a Duchenne-nel licitcsoport

 

