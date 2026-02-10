RETRO RÁDIÓ

Rálőttek a nagyteveli polgármesterre - A támadó betört a hivatalba

Mentőhelikopter vitte kórházba a Orbán Sándort. Lövések dördültek el kedden reggel a nagyteveli polgármesteri hivatalban.

Megosztás
Szerző: M. G.
Létrehozva: 2026.02.10. 12:41
Módosítva: 2026.02.10. 12:43
gázpisztoly mentőhelikopter támadás

Kedden egy férfi gázpisztollyal tört be a nagyteveli polgármesteri hivatalba, majd többször rálőtt Orbán Sándor polgármesterre – írja a Magyar Nemzet

Lövések dördültek el kedden reggel a nagyteveli polgármesteri hivatalban.
Lövések dördültek el kedden reggel a nagyteveli polgármesteri hivatalban. Fotó: Mehes Daniel /  Shutterstock

Három lövés dördült el, ebből kettő eltalálta Orbán Sándort. Az információk szerint a fején is találat érte. Mentőhelikopterrel szállították a győri kórházba a polgármestert. Állapota azonban nem életveszélyes, az értesülések szerint saját lábán hagyta el az épületet. A rendőrség elfogta az elkövetőt.

A helyiek szerint a támadó mentális problémákkal küzdhetett, és üldözési mániára utaló jeleket mutatott. 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu