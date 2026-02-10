Rálőttek a nagyteveli polgármesterre - A támadó betört a hivatalba
Mentőhelikopter vitte kórházba a Orbán Sándort. Lövések dördültek el kedden reggel a nagyteveli polgármesteri hivatalban.
Kedden egy férfi gázpisztollyal tört be a nagyteveli polgármesteri hivatalba, majd többször rálőtt Orbán Sándor polgármesterre – írja a Magyar Nemzet.
Három lövés dördült el, ebből kettő eltalálta Orbán Sándort. Az információk szerint a fején is találat érte. Mentőhelikopterrel szállították a győri kórházba a polgármestert. Állapota azonban nem életveszélyes, az értesülések szerint saját lábán hagyta el az épületet. A rendőrség elfogta az elkövetőt.
A helyiek szerint a támadó mentális problémákkal küzdhetett, és üldözési mániára utaló jeleket mutatott.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre