Visszaéltek a nevével: A rendőrséghez fordult Agárdi Szilvi a háztűz után - videó
Pénzt kértek a nevében. Agárdi Szilvi tiszta vizet öntött a pohárba.
Lakhatatlanná vált Agárdi Szilviék háza. Január 16-án történt velük a szörnyű tragédia, amely miatt rengeteg fals információ terjedt róluk az interneten. Agárdi Szilvi most tisztázott mindent.
Január 16-án Agárdi Szilviék hatalmas veszteséget éltek át, ugyanis házuk nagy része lakhatatlanná vált. Akkor így mesélt a történtekről:
„Sajnos leégett a házunk és lakhatatlanná vált. De az a legfontosabb, hogy az édesapám megmentette az életünket. Azt mondta, reggel 4 órakor kelt, valamiért egy órával korábban a megszokottnál. Volt egy olyan megérzése, hogy inkább nem fekszik vissza. És ahogy ült a kanapén, egyszer csak hallott egy borzasztó nagy robbanást. Kinézett, és látta, hogy az ablak kirobbant a hőhatás miatt.”
Ahogy csak tudott, szaladt, mi Gergővel egy üvöltésre keltünk: meneküljetek, mentsétek az életeteket! Fel sem fogtam mi történik. Csak mondogatta, hogy meneküljetek, meneküljetek.
„A következő kép, hogy állok mezítláb a hóban és hallom a ropogást. Mindannyian kijutottunk az égő házból. És élünk, ez a legfontosabb.”
- fogalmazott a látássérült énekesnő.
Azonban azóta rengeteg pontatlanság látott napvilágot az interneten, amelyeket most tisztába szeretett volna tenni.
Először is azt szerette volna kiemelni, hogy a házuk semmiképpen sem égett porig, hiszen állnak a falak, és a ház csak nagyjából felét érintette a tűz.
Sok rosszindulatú pletyka látott napvilágot többek között az is, hogy szándékosan gyújtotta fel édesapja az ingatlant. Ezt az énekesnő azonnal visszautasította:
"Igen, én is hallottam arról a sok-sok csacsiságról, amit most így terjesztenek az emberek velünk kapcsolatban, például, hogy nem is égett le a házunk, vagy édesapám direkt gyújtotta fel. Úgyhogy gondoltam, hogy mindenképpen akkor így megmutatnék nektek egy-két dolgot, hogy mi hogy van."
- mondta el az énekesnő, akinek Pintér Tenya lóháton segített a legutóbb.
Visszaéltek Agárdi Szilvi személyazonosságával
Azonban itt nincs vége a történetnek, ugyanis Agárdi Szilvi elárulta, hogy csúnyán visszaéltek a személyazonosságával, de már elindították a rendőrségi eljárást.
És tovább megyek, az is terjed, hogy mi pénzt kérünk az emberektől... Mi ilyet soha nem csinálnánk, hogy ráírogatunk másokra. Mert egy banda alakult konkrétan, aki a profilképünket, a nevemet, a családom neveit felhasználva írogat másoknak, hogy kölcsönkérjen, pénzt kérjen. Természetesen a rendőrségen fel lettek jelentve, többektől is. Úgyhogy a vizsgálatok már mennek, de higgyétek el, hogy soha nem csinálnánk ilyet.
- mesélte a döbbenetes fejleményeket Agárdi Szilvi az Instagramra feltöltött videójában.
A részletekért, hogy pontosan milyen állapotban van Agárdi Szilviék háza, kattints a videóra:
