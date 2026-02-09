Visszaéltek a nevével: A rendőrséghez fordult Agárdi Szilvi a háztűz után - videó

Lakhatatlanná vált Agárdi Szilviék háza. Január 16-án történt velük a szörnyű tragédia, amely miatt rengeteg fals információ terjedt róluk az interneten. Agárdi Szilvi most tisztázott mindent.

Leégett Agárdi Szilviék háza: Visszaéltek a személyazonosságával. Fotó: / Bors Archívum/Fejér Bálint

Január 16-án Agárdi Szilviék hatalmas veszteséget éltek át, ugyanis házuk nagy része lakhatatlanná vált. Akkor így mesélt a történtekről:

„Sajnos leégett a házunk és lakhatatlanná vált. De az a legfontosabb, hogy az édesapám megmentette az életünket. Azt mondta, reggel 4 órakor kelt, valamiért egy órával korábban a megszokottnál. Volt egy olyan megérzése, hogy inkább nem fekszik vissza. És ahogy ült a kanapén, egyszer csak hallott egy borzasztó nagy robbanást. Kinézett, és látta, hogy az ablak kirobbant a hőhatás miatt.”

Ahogy csak tudott, szaladt, mi Gergővel egy üvöltésre keltünk: meneküljetek, mentsétek az életeteket! Fel sem fogtam mi történik. Csak mondogatta, hogy meneküljetek, meneküljetek.

„A következő kép, hogy állok mezítláb a hóban és hallom a ropogást. Mindannyian kijutottunk az égő házból. És élünk, ez a legfontosabb.”

- fogalmazott a látássérült énekesnő.

Azonban azóta rengeteg pontatlanság látott napvilágot az interneten, amelyeket most tisztába szeretett volna tenni.

Először is azt szerette volna kiemelni, hogy a házuk semmiképpen sem égett porig, hiszen állnak a falak, és a ház csak nagyjából felét érintette a tűz.

Sok rosszindulatú pletyka látott napvilágot többek között az is, hogy szándékosan gyújtotta fel édesapja az ingatlant. Ezt az énekesnő azonnal visszautasította:

"Igen, én is hallottam arról a sok-sok csacsiságról, amit most így terjesztenek az emberek velünk kapcsolatban, például, hogy nem is égett le a házunk, vagy édesapám direkt gyújtotta fel. Úgyhogy gondoltam, hogy mindenképpen akkor így megmutatnék nektek egy-két dolgot, hogy mi hogy van."

- mondta el az énekesnő, akinek Pintér Tenya lóháton segített a legutóbb.

Visszaéltek Agárdi Szilvi személyazonosságával

Azonban itt nincs vége a történetnek, ugyanis Agárdi Szilvi elárulta, hogy csúnyán visszaéltek a személyazonosságával, de már elindították a rendőrségi eljárást.

És tovább megyek, az is terjed, hogy mi pénzt kérünk az emberektől... Mi ilyet soha nem csinálnánk, hogy ráírogatunk másokra. Mert egy banda alakult konkrétan, aki a profilképünket, a nevemet, a családom neveit felhasználva írogat másoknak, hogy kölcsönkérjen, pénzt kérjen. Természetesen a rendőrségen fel lettek jelentve, többektől is. Úgyhogy a vizsgálatok már mennek, de higgyétek el, hogy soha nem csinálnánk ilyet.

- mesélte a döbbenetes fejleményeket Agárdi Szilvi az Instagramra feltöltött videójában.