Pintér Tibor lóháton segít a tűzkár után Agárdi Szilvinek

Az Agárdi Szilvit sújtó tűzeset után komoly összefogás szerveződött. A vak énekesnő az év első napjaiban számolt be az otthonukat ért tragédiáról, ami miatt gyakorlatilag lakhatatlanná vált a ház, ahol felnőtt. Rengeteg rajongó ajánlotta fel anyagi vagy fizikai segítségét, és több híresség is mögé állt az ügyben. Pintér Tibor szívmelengető módon, lóháton nyargalva sietett a segítségére!

Agárdi Szilvi és Pintér Tibor duettezett már lóháton, a nemzet kentaurja most jótékonysági gálát szervez az énekesnőnek (Fotó: Máté Krisztián)

Agárdi Szilvi fontos hívást kapott

Agárdi Szilvihez lóháton érkezett a segítség, Pintér Tibor személyében.

„Különleges hívást kaptam… Pintér Tibor hívott, a Nemzeti Lovas Színház igazgatója! Azt mondta, kész tények elé állít: a társulat és ő úgy döntött, hogy a tűzesetünk kapcsán szeretne egy jótékonysági gálát szervezni február 22-én Budapesten, a Kincsem Parkban” − újságolta Agárdi Szilvi.

Először nem is tudtam meghatottságomban, hogy mit mondjak. Másodszor pedig szeretnélek titeket meginvitálni erre a gálára. Azt biztos, hogy rengeteg szuper vendéggel készülnek. A kilétük legyen meglepetés, de azt elárulom, ott lesz Veréb Tamás is

– utalt a fiatal tehetségre, aki a Csináljuk a fesztivált! idei évadának győztese lett.

Nagy valószínűséggel Szilvi is énekelni fog a gálán, és az sem kizárt, hogy mindezt lóháton teszi majd. Nem ez lenne az első eset: Agárdi Szilvi gyakorlott lovas, és Pintér Tibor jóvoltából már lépett is fel lóháton énekelve, legutóbb az év első napjaiban adtak koncertet. Bár elsőre a laikusok számára furcsa lehet, hogy Agárdi Szilvi látássérültként lovagol, számára ez nem is akkora ördöngösség, mint azt sokan gondolnák!

„Tudja, hogy nem látok, és egészen máshogy viselkedik velem”

„Azt mondják, vakmerő, amit csinálok, de én szeretek új dolgokat kipróbálni. A ló lát helyettem, de én tudom őt irányítani. Korábban lovastechnikát tanultam, van gyakorlatom. De érzem is, hogy hogyan fordítja magát, merre halad. Ő nem buta állat, sőt, rettentően okos. Tudja, hogy nem látok, és egészen máshogy viselkedik velem Szilaj, mint másokkal” – fogalmazott korábban Agárdi Szilvi a lovaglásól. A Pintér Tiborral való közös munkájáról pedig akkor azt is elárulta: