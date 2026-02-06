Kátyúkáosz Budapesten: szörnyű úthibákról számoltak be a magyar sztárok
Több hazai híresség is belefutott már az úton felbukkanó hatalmas gödrökbe. Sajnos a kátyúhelyzet Budapesten egyre súlyosabb.
Ahogy arról a Metropol már beszámolt, a téli hókáosz után újabb komoly problémával szembesülnek a budapestiek: a hirtelen fagy és az olvadás következtében drámaian megszaporodtak a kátyúk a főváros útjain, no nem mintha eddig nem akadt volna belőlük szép számmal.
Cikkünk alapján például Kispesten, a Templom téren az Ady Endre úton egy közel egy méter átmérőjű kátyú különösen sok gondot okoz. A gödör eddig legalább 21 balesetet és járműkárosodást eredményezett. Csütörtök, azaz február 5., kora délutánig 1966 úthibát jelentettek, ezzel megdőlt a rekord.
A sztárokat sem kíméli a kátyúterror: mikor kap már észbe a főváros vezetése?
A budapesti illetőségű hírességeket is megdöbbenti az utak tarthatatlan állapota. Csak az elmúlt napokban Weisz Fanni és Nagy Adri és arról számolt be a közösségi oldalán, hogy a főváros útjait járva hatalmas, életveszélyes kátyúkkal találták magukat szemben, és igazság szerint csak a szerencsének köszönhetik, hogy nem hajtottak bele egyikbe sem.
„A napokban kocsikáztam Budapesten, atyaúristen, mi van a városban” - döbbent meg Nagy Adri.
Sajnos Weisz Fanni is csak hasonló állapotokról tudott beszámolni a Facebookon.
Lemértük Budapest egyik legnagyobb kátyúját
A Metropolhoz az elmúlt hetekben számos jelzés futott be olyan járművezetőktől, akiknek a kátyúk miatt sérült meg az autójuk.
Több esetben:
- felnik törtek
- gumik durrantak ki
- futóműkárok keletkeztek
A hirtelen hőmérséklet-ingadozás és a téli csapadék jelentősen meggyengítette az útburkolatot, amit Karácsony Gergely már eddig is elhanyagolt, de most olyan utcákban is megjelentek a mély gödrök, ahol korábban zavartalan volt a közlekedés.
Különösen problémás a helyzet Kispesten, a Templom téren, az Ady Endre úton, ahol egy közel egy méter átmérőjű kátyú sorozatos károkat okozott az arra haladóknak. A Metropol nem bízta másra a piszkos munkát, mérőszalagot ragadtunk és lemértük a tekintélyes kátyút, ám eddig gyors egymásutánban 21 balesetet okozott!
Vajon meddig kell még elviselni, hogy Budapest kátyú nagyhatalom lett?
