Döbbenetes fotókon a fővárosi kátyúkáosz

Mint azt megírtuk, Budapesten a hókáosz után a kátyúkáosz ütötte fel a fejét. A helyzet tarthatatlanná vált, ami miatt a napokban Szentkirályi Alexandra is megszólalt.

Kátyú kátyút ér a főváros útjain Fotó: Fidesz Budapest Facebook-oldala

Az kátyúkáosz kapcsán a Fidesz Budapest a közösségi oldalán most aggasztó fotókat közölt. Ezekből is jól látszik, hogy mennyire elkeserítő a helyzet. Budapestiek százezrei kockáztatják naponta az autójuk épségét és a saját biztonságukat.

Budapest útjai mára valóságos csatatérré váltak, ahol budapestiek százezrei kockáztatják naponta az autójuk épségét és a saját biztonságukat. Az elmúlt hetekben az útellenőrök naponta ezres nagyságrendben rögzítettek új úthibákat, a kátyúk percenként jelennek meg a fővárosi utakon, közvetlen balesetveszélyt okozva minden közlekedőnek. A városvezetés pedig évek óta tétlenül nézi az fővárosi fenntartású úthálózat teljes leépülését. Felháborító, hogy miközben a budapestiek az autóikat törik össze az elhanyagolt utakon, Karácsony Gergelynek minden más fontosabb a budapesti emberek biztonságánál. Budapest ennél sokkal többet érdemel!

- írja a Fidesz Budapest a közösségi oldalán.