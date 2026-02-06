Rémisztő állapotok uralkodnak Budapesten - Tarthatatlanná vált a kátyúhelyzet
Siralmas a helyzet az utcákon. Egyre több a kátyú a fővárosban.
„Karácsony Gergely fővárosi útjain járva olyan érzésünk lehet, mintha az ukrán fronton lennénk.” - írja Szentkirályi Alexandra a Budapest egyik kátyús utcájáról készült videójában.
Tippeljétek meg, hol készült ez a felvétel?
- tette fel a kérdést Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán.
