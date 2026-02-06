RETRO RÁDIÓ

Rémisztő állapotok uralkodnak Budapesten - Tarthatatlanná vált a kátyúhelyzet

Siralmas a helyzet az utcákon. Egyre több a kátyú a fővárosban.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.06. 10:49
Karácsony Gergely fővárosi útjain járva olyan érzésünk lehet, mintha az ukrán fronton lennénk.” - írja Szentkirályi Alexandra a Budapest egyik kátyús utcájáról készült videójában.

Szentkirályi Alexandra korábban azt mondta: 10-12 ezer új kátyú keletkezett télen.
Szentkirályi Alexandra korábban azt mondta: 10-12 ezer új kátyú keletkezett télen. Fotó: Metropol

Tippeljétek meg, hol készült ez a felvétel?

- tette fel a kérdést Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán.

 

