Próbáld ki ezt a módszert: soha többé nem fogsz szenvedni, hogy felfűzd a kulcsot a kulcskarikára!

A kulcstartó az az eszköz, melynek segítségével egyszerre veszíthetjük el az összes kulcsunkat – mondja Murphy törvénykönyve. A viccet félretéve a kulcskarika valóban hasznos eszköz, bár némely esetben kínszenvedés rátenned a kulcsot a kulcskarikára. Ebben segít egy egyszerű módszer.

Nem mindig könnyű feltenni a kulcsot a kulcskarikára. Egy szívószál azonban nagy segítség lehet! (Fotó: Pexels/COPPERTIST WU)

Tanuld meg egyszerűen felfűzni a kulcsot a kulcskarikára!

A mutatvány majdnem ugyanúgy működik, ahogy eddig is csináltad, azzal a különbséggel, hogy szükséged lesz még egy kis szívószál-darabra. Fogd ez utóbbit, és húzd rá félig a kulcskarika szárára. Ha megvagy, akkor azon keresztül vezesd rá a kulcsot a karikára – ez az apró segédeszköz könnyen és gyorsan hozzájárul a feladat megoldásához. Nézd meg Liz & Jeff erről szóló videóját!