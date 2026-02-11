RETRO RÁDIÓ

Próbáld ki ezt a módszert: soha többé nem fogsz szenvedni, hogy felfűzd a kulcsot a kulcskarikára!

Egy gonddal kevesebb! Sosem volt még ilyen egyszerű felfűzni a kulcsot a kulcskarikára.

Megosztás
Szerző: B.P.
Létrehozva: 2026.02.11. 17:30
kulcstartó praktika szívószál

A kulcstartó az az eszköz, melynek segítségével egyszerre veszíthetjük el az összes kulcsunkat – mondja Murphy törvénykönyve. A viccet félretéve a kulcskarika valóban hasznos eszköz, bár némely esetben kínszenvedés rátenned a kulcsot a kulcskarikára. Ebben segít egy egyszerű módszer.

Nem mindig könnyű feltenni a kulcsot a kulcskarikára. kulcs. kulcstartó, kulcskarika
Nem mindig könnyű feltenni a kulcsot a kulcskarikára. Egy szívószál azonban nagy segítség lehet! (Fotó: Pexels/COPPERTIST WU)

Tanuld meg egyszerűen felfűzni a kulcsot a kulcskarikára!

A mutatvány majdnem ugyanúgy működik, ahogy eddig is csináltad, azzal a különbséggel, hogy szükséged lesz még egy kis szívószál-darabra. Fogd ez utóbbit, és húzd rá félig a kulcskarika szárára. Ha megvagy, akkor azon keresztül vezesd rá a kulcsot a karikára – ez az apró segédeszköz könnyen és gyorsan hozzájárul a feladat megoldásához. Nézd meg Liz & Jeff erről szóló videóját!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu