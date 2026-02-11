Próbáld ki ezt a módszert: soha többé nem fogsz szenvedni, hogy felfűzd a kulcsot a kulcskarikára!
Egy gonddal kevesebb! Sosem volt még ilyen egyszerű felfűzni a kulcsot a kulcskarikára.
A kulcstartó az az eszköz, melynek segítségével egyszerre veszíthetjük el az összes kulcsunkat – mondja Murphy törvénykönyve. A viccet félretéve a kulcskarika valóban hasznos eszköz, bár némely esetben kínszenvedés rátenned a kulcsot a kulcskarikára. Ebben segít egy egyszerű módszer.
Tanuld meg egyszerűen felfűzni a kulcsot a kulcskarikára!
A mutatvány majdnem ugyanúgy működik, ahogy eddig is csináltad, azzal a különbséggel, hogy szükséged lesz még egy kis szívószál-darabra. Fogd ez utóbbit, és húzd rá félig a kulcskarika szárára. Ha megvagy, akkor azon keresztül vezesd rá a kulcsot a karikára – ez az apró segédeszköz könnyen és gyorsan hozzájárul a feladat megoldásához. Nézd meg Liz & Jeff erről szóló videóját!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre