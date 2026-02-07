RETRO RÁDIÓ

Brutális baleset történt kora reggel: Vonat és autó ütközött Pécel és Isaszeg között

A tűzoltók a biztonságos átszállásban segítenek. A baleset vasúti átjáróban történt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.07. 06:33
Módosítva: 2026.02.07. 06:34
baleset Isaszeg vonat

Vonat és személyautó ütközött össze a Pécel és Isaszeg közötti vasúti átjáróban. A vonaton körülbelül ötven ember utazott. A fővárosi hivatásos tűzoltók segítenek a biztonságos átszállásban a szerelvény utasainak - írja a Katasztrófavédelem a balesetről.

A tűzoltók a biztonságos átszállásban segítenek a baleset helyszínén.
A tűzoltók a biztonságos átszállásban segítenek a baleset helyszínén. Fotó: Huszár Márk / Hevese Megyei Hírlap

 

 

