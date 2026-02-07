Brutális baleset történt kora reggel: Vonat és autó ütközött Pécel és Isaszeg között

Vonat és személyautó ütközött össze a Pécel és Isaszeg közötti vasúti átjáróban. A vonaton körülbelül ötven ember utazott. A fővárosi hivatásos tűzoltók segítenek a biztonságos átszállásban a szerelvény utasainak - írja a Katasztrófavédelem a balesetről.

A tűzoltók a biztonságos átszállásban segítenek a baleset helyszínén. Fotó: Huszár Márk / Hevese Megyei Hírlap