Mindenkit ez érdekel: erre számíthatsz Valentin-napon a horoszkópod alapján

Valentin-napon az univerzum csokoládédobozában a Bak Hold és a Rákban lévő Jupiter áll szemben egymással, ami a klasszikus romantika és az őszinte kapcsolatok közötti egyensúlyt szorgalmazza.

A Valentin-napi horoszkópod elárulja, mire számíts a szerelmesek napján (Fotó: Unsplash)

Szerelem, romantika, szerelem-gyász – mindenkinek mást tartogat az idei Valentin-nap

A Bak Hold a hagyományos gesztusok felé vonz – fényűző vacsorák, hatalmas csokrok vagy akár költségeket nem kímélő éjszaka (esetleg hétvége) a városban. Késztetést érezhetsz arra, hogy úgy töltsd az idei Valentin-napot, melyen minden tökéletesnek tűnik. Most, a szívből jövő Rákban lévő Jupiter arra emlékeztet, hogy a Valentin-nap nem csak az Instagramra feltöltött képekből áll.

Kos (március 20. – április 19.) Valentin-napi horoszkóp

A Hold a hagyományos Bakban áll, ezért extrán díszített Valentin-napra vágysz. Válassz hozzá megfelelő „hátteret”. Mit szólnál egy sétához a kedvenc kilátódhoz naplementekor? Vagy egy délutáni sétához a múzeumban, esetleg a botanikus kertben vacsora előtt? Ey gyertyafényes vacsora alkalmával megbeszélhetitek a pároddal a közös céljaitokat és azt a jövőt, amelyet együtt szeretnétek kialakítani. Szingli vagy? Ne keseredj el! Használd ki a Hold proaktív energiáját, és frissítsd fel a társkereső profilodat, vagy lépj ki az éjszakába bulizni egyet a barátaiddal!

Bika (április 19–május 20) Valentin-napi horoszkóp

Ha azt gondoltad, hogy a szokásos Valentin-napi vacsora, majd mozi program lesz a befutó idén is, akkor tévedsz. A Bak Holdja energiával tölti meg a kilencedik házadat, azaz az utazást, így a Valentin-nap egy kis vándorlással járul hozzá a vágyaidhoz. Bármi, ami egy kicsit kimozdít a másik irányba, minden bizonnyal felkelted majd Cupido figyelmét.

Ikrek (május 20–június 20) Valentin-napi horoszkóp

A Bakban álló Hold ragyogóan hat az erotikus nyolcadik házadra, így csábító módba kerülhetsz. Engedd, hogy a belső csábító művészed vegye át az irányítást! Még véletlenül se érjen meglepetés, hiszen ez a holdfázis intenzív hangulatot idézhet elő! Ha a kedvesed nem a „megfelelő” módon reagál, könnyen kiakadhatsz, ezért válaszd inkább a meglepetést. Az sincs kizárva, hogy egy kis bemelegítésre lehet szükséged, mielőtt a megfelelő hangulatba kerülsz.