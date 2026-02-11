Mindenkit ez érdekel: erre számíthatsz Valentin-napon a horoszkópod alapján
Küszöbön áll a szerelmesek napja. A Valentin-nap meglepetéseket tartogathat.
Valentin-napon az univerzum csokoládédobozában a Bak Hold és a Rákban lévő Jupiter áll szemben egymással, ami a klasszikus romantika és az őszinte kapcsolatok közötti egyensúlyt szorgalmazza.
Szerelem, romantika, szerelem-gyász – mindenkinek mást tartogat az idei Valentin-nap
A Bak Hold a hagyományos gesztusok felé vonz – fényűző vacsorák, hatalmas csokrok vagy akár költségeket nem kímélő éjszaka (esetleg hétvége) a városban. Késztetést érezhetsz arra, hogy úgy töltsd az idei Valentin-napot, melyen minden tökéletesnek tűnik. Most, a szívből jövő Rákban lévő Jupiter arra emlékeztet, hogy a Valentin-nap nem csak az Instagramra feltöltött képekből áll.
Kos (március 20. – április 19.) Valentin-napi horoszkóp
A Hold a hagyományos Bakban áll, ezért extrán díszített Valentin-napra vágysz. Válassz hozzá megfelelő „hátteret”. Mit szólnál egy sétához a kedvenc kilátódhoz naplementekor? Vagy egy délutáni sétához a múzeumban, esetleg a botanikus kertben vacsora előtt? Ey gyertyafényes vacsora alkalmával megbeszélhetitek a pároddal a közös céljaitokat és azt a jövőt, amelyet együtt szeretnétek kialakítani. Szingli vagy? Ne keseredj el! Használd ki a Hold proaktív energiáját, és frissítsd fel a társkereső profilodat, vagy lépj ki az éjszakába bulizni egyet a barátaiddal!
Bika (április 19–május 20) Valentin-napi horoszkóp
Ha azt gondoltad, hogy a szokásos Valentin-napi vacsora, majd mozi program lesz a befutó idén is, akkor tévedsz. A Bak Holdja energiával tölti meg a kilencedik házadat, azaz az utazást, így a Valentin-nap egy kis vándorlással járul hozzá a vágyaidhoz. Bármi, ami egy kicsit kimozdít a másik irányba, minden bizonnyal felkelted majd Cupido figyelmét.
Ikrek (május 20–június 20) Valentin-napi horoszkóp
A Bakban álló Hold ragyogóan hat az erotikus nyolcadik házadra, így csábító módba kerülhetsz. Engedd, hogy a belső csábító művészed vegye át az irányítást! Még véletlenül se érjen meglepetés, hiszen ez a holdfázis intenzív hangulatot idézhet elő! Ha a kedvesed nem a „megfelelő” módon reagál, könnyen kiakadhatsz, ezért válaszd inkább a meglepetést. Az sincs kizárva, hogy egy kis bemelegítésre lehet szükséged, mielőtt a megfelelő hangulatba kerülsz.
Rák (június 20–július 22) Valentin-napi horoszkóp
A február 14-i csillagtérkép miatt lehet, hogy te leszel Cupido kedvence ezen a Valentin-napon. A Bakban és a kapcsolataid házában álló holdnak köszönhetően stabil és tartós szerelemre számíthatsz. Nem az a típus vagy, aki a pillanatnyi románcokat keresi, ezért, ha találsz valakit, aki veled együtt akar építkezni, egy valóra vált álom. És ha már megtaláltad a hiányzó darabot a kirakósból? Akkor halmozd el elismeréssel és egy olyan ajándékkal, ami megmutatja, hogy mennyire megérted a párodat. Szingli vagy? Ha este egyedül mozdulsz ki, még nem jelenti azt, hogy egyedül is zárod a napot!
Oroszlán (július 22–augusztus 22) Valentin-napi horoszkóp
Felejtsd el az öltáncot idén Valentin-napon! A Hold a Bakban és a földhözragadt hatodik házadban áll, ezért gondolj elegáns, sőt luxus dolgokra. Mutasd meg kifinomult ízlésedet akár egy helyi étteremben, ahol minden fogást lassan, gondosan szolgálnak fel, italokkal párosítva. Az egyedülálló Oroszlánok akár egy wellnessközpontban is ünnepelhetnek, szaunák és regeneráló kezelések társaságában. Oscar Wilde szavaival élve: „Az önszeretet az egész életen át tartó romantika kezdete.”
Szűz (augusztus 22–szeptember 22) Valentin-napi horoszkóp
Február 14-én Cupido aranyhegyű nyilai a Te nevedet viselik. A Bakban álló Hold melegséget kölcsönöz szenvedélyes, extravagáns ötödik házadnak, így ez a Valentin-nap szexi nyilvános érzelemnyilvánításokat vagy merész szerelmi vallomásokat tartogat.
Tegyél érte, hogy felforrósítsd a hangulatot, de figyelj arra, hogy ezt a megfelelő módon tedd meg. Ez a holdfázis drámai fordulatokat hozhat, ha nem kérdezed meg, mire vágyik a másik. Az, hogy te mennyei ajándéknak tartasz egy ötletet, még nem jelenti azt, hogy a párod is romantikusnak találja azt. Mindazonáltal szórakozni akarsz! Vegyél két jegyet egy színházi előadásra vagy koncertre.
Mérleg (szeptember 22. – október 22.) Valentin-napi horoszkóp
Valentin-napon nem igazán fogsz rajongani a tömegért, ha csak nem tudsz elrejtőzni. Mivel a Bakban lévő Hold megsimogatja a kényelmes és meghitt negyedik házadat, az otthoni ünneplés lehet számodra a legmegfelelőbb. Talán még egy különleges vacsorát is összedobhatsz a szerelmednek vagy egy kis baráti társaságnak! Ha mégis kiruccannál, akkor egy mesés vacsora, lágy zene és szívmelengető beszélgetés lesz a boldogságod a kulcsa.
Skorpió (október 22–november 21) Valentin-napi horoszkóp
Maradj laza ezen a Valentin-napon, még akkor is, ha komolyan szerelmes vagy! Nyugodj meg, Skorpió! Nem az elköteleződésről beszélünk, hanem az ünneplés hangulatáról. A Hold a barátságos harmadik házadban tartózkodik, ezért egy szórakoztató, interaktív randi hozza meg majd az izgalmakat!
Nyilas (november 21. – december 21.) Valentin-napi horoszkóp
A Hold az érzik második házadban áll ezen a Valentin-napon, így lehet, hogy szórványos rózsaszirom, öt fogásos menü és élő jazz zenekar szerepel a napirendeden. Vigyázz azonban, ne zsúfolj túl sok programot a tervedbe! A rohanás ugyanis elrontja a hangulatot. Ha nincs kedved kimozdulni, akár otthon is szervezhetsz különleges vacsorát! Állíts össze egy lassú dalokból álló lejátszási listát, és helyezd magad kényelembe..
Bak (december 21–január 20) Valentin-napi horoszkóp
Február 14-én bónusz ajándékot kapsz, mivel a világ a te csillagjegyedben ragyogó Holddal ünnepli a Valentin-napot. Ezek a harmonikus rezgések tökéletes helyzetbe hoznak ahhoz, hogy egyszerre adj és kapj. Párkapcsolatban élsz? Ismerve a Szaturnusz által uralt csillagjegyedet, már egy hónapja beszerezted az ajándékodat. De mi lenne, ha a vágyaidat is kifejeznéd? Ne hagyd, hogy bármi is tönkre tegye a tökéletes romantikus pillanatot! Légy merész, és bátran kérj olyat, amire te is vágysz, legyen az egy vacsora vagy egy forró előjáték a hálószobádban.
Vízöntő (január 20. – február 18.) Valentin-napi horoszkóp
Szent Valentin idén fantáziadús szárnyakon érkezik hozzád, úgyhogy itt az ideje tervezgetni! A Hold a Bakban és a tizenkettedik, illúziók házában áll, úgyhogy nyugodtan próbálj ki új trükköket. Végül is mi más a romantika, ha nem az élet legnagyobb és legvarázslatosabb show-ja? Ha lehangolt vagy a szerelem miatt, szervezz gótikus témájú programot. Kérd meg a barátaidat, hogy vegyenek részt az ötletedben – öltözzenek sötét ruhába, szerezzenek be kiegészítőnek fekete rózsákat (igen, ilyen létezik), és gyűljetek össze, hogy ironikusan meggyászoljátok a Valentin-napot. Igazi komikus felüdülés lesz, hidd el!
Halak (február 18–március 20) Valentin-napi horoszkóp
Valentin-napon a a Halaknál mottó: minél több, annál jobb! A Hold a szokatlan, közösségi tizenegyedik házadban áll. Vedd fel a testhezálló randiruhádat, és meg se állj egy igazi, kimozdulós, táncos helyszínig! Jelenleg nincs párkapcsolatod? Kérd meg a barátaidat, hogy mutassanak be a szingli ismerőseiknek: talán párodra akadhatsz, legyen szó párkapcsolatról vagy egy forró éjszakáról – tanácsolja az Astro Style.
