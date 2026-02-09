Így alakul a szerelmi életed februárban a csillagjegyed szerint

Izgulsz milyen lesz a Valentin-napod? Most megtudhatod milyen lesz számodra a február a csillagjegyed alapján.

Lehet, hogy Valentin-napra téged is megtalál a szerelem

Fotó: Képünk illusztráció/Unsplash

Február 10-én a Vénusz belép a Halakba, ami az egyik legerősebb és legromantikusabb állása. Ilyenkor a szeretet, az empátia és az érzelmi kötődés kerül előtérbe, a kapcsolatok elmélyülhetnek. Valentin-napon a Hold harmonikus fényszögei izgalmat, érzékenységet és romantikus hangulatot hoznak. Ha nincs párkapcsolatod, ez az időszak az önszeretetnek és a baráti kapcsolatoknak is kedvez.



Íme mit hoz neked a Valentin-nap

Kos

A szerelem most inkább háttérben zajlik, akár titokban. Ne sürgess semmit. A Szaturnusz belépése új életszakaszt indít. A Valentin-nap inkább a barátokkal ideális.

Bika

Több társasági élet, baráti kapcsolatok kerülnek előtérbe. A hétvégén váratlan feszültségek jöhetnek, de Valentin-nap kellemes kivétel.

Ikrek

Kiderül, kik az igazi szövetségeseid. A Valentin-nap jól alakulhat, de utána hirtelen változás rázza fel a kapcsolataidat.

Rák

A Vénusz a Halakban különösen kedvez neked: mélyebb érzelmi kapcsolódást hoz. Valentin-napon komolyan elgondolkodsz, mit érzel valójában.

Oroszlán

Stabilabb időszak kezdődik, a párkapcsolatod elmélyülhet. A Valentin-nap kiemelkedően romantikus lesz, erős lelki kötődéssel.

Szűz

A párkapcsolatok fókuszba kerülnek, egyedülállóként is nyitottabb vagy. Valentin-napon próbálj ki szokatlan, új ünneplési formát.

Mérleg

Végre felelősséget vállalsz a kapcsolataidban. A Valentin-nap ideális a szerelemhez, de a hétvégén tervváltozás is szóba jöhet.

Skorpió

Romantikus hónap kezdődik, a szerelem kerül előtérbe. A Valentin-nap különleges és nem hétköznapi élményt hozhat.

Nyilas

A kapcsolatok stabilizálódnak, különösen régi vagy érettebb partnerrel. A Valentin-nap izgalmas, de inkább otthonos hangulatban.

Bak

Családi és érzelmi alapok átrendeződnek. Valentin-napon jól érzed magad a pároddal, de váratlan fordulat jöhet.

Vízöntő

Mélyebb kapcsolatok iránti vágy, sok kommunikáció. A Valentin-nap rólad szól, erősen kapcsolódhatsz másokkal.

Halak

Megkönnyebbülés és fellélegzés: a Szaturnusz elhagyja a jegyed. A Vénusz nálad jár, ragyogsz, vonzó vagy. Valentin-napon inkább intimebb környezetet választasz – írja a Your Tango.