Napi horoszkóp: erre a csillagjegyre rátalál a szerelem

A 2026. február 7-ei napi horoszkóp szerint erre a csillagjegyre rátalál a szerelem. Mutatjuk, hogy kinek érdemes szombaton nyitott szemmel járnia!

Erre a csillagjegyre rátalál a szerelem Fotó: Metropol

Kos

Ha van olyan személy az életében, akivel van valamilyen tisztázni valója, akkor ma könnyebben, gyorsabban és eredményesebben tudják rendezni a dolgokat. Ön türelmesebb, és a másik fél is rugalmasabb. Persze az is előfordulhat, hogy ma inkább csak kikapcsolódna és pihenne. Bármibe is kezd, jól sikerül.

Bika

Szombaton találkozhat valakivel, aki nagy hatással lesz önre. Attól függően, hogy mi az időszerű az életében, ez lehet egy nagy szerelem vagy egy kezdődő barátság is. Az is lehetséges, hogy egy meglévő kapcsolatában történik pozitív változás.

Ikrek

Lehet, hogy most átértékel egy kapcsolatot. Ha úgy érzi, túl sokat adott magából, de nem kapott viszonzást, akkor most megérik önben ez a felismerés, és a változtatás vágya is. Jobb lesz így, bízzon benne!

Rák

A mai jótékony és szerencsés fényszögek segítenek abban, hogy meghúzza a határokat. Nem kell mindig rendelkezésre állnia, önnek is szüksége van valódi kikapcsolódásra és pihenésre. Ma minden összeáll ahhoz, hogy feltöltődjön.

Oroszlán

Most többre vágyik a felszínes kapcsolatoknál. A Hold–Vénusz–Merkúr háromszög varázslatos hatással bír, és ön lélek szintű felismerésekre törekszik. A titokzatosság erősíti a vonzalmat az ismerkedéskor, de később érdemes megmutatnia az igazi arcát.

Szűz

Ma váratlanul közelebb kerülnek a céljai. Érdemes feltennie magának a kérdést, mely álmaiért hajlandó most küzdeni, amikor a Merkúr a Halak jegyében jár. Milyen változásokat szeretne látni, most hogy a Szaturnusz készen áll arra, hogy a jövő héten elhagyja a Halak jegyét? Fontos válaszokra találhat.

Mérleg

A Hold még estig az ön jegyében jár, és arra ösztönzi, hogy kiaknázza az önben rejlő erőt. A szokásosnál is elbűvölőbb lehet, és könnyen vonzza az embereket, mivel a Vízöntőben járó bolygók tovább erősítik a kisugárzását.

Skorpió

A mai bolygóháromszög energiával és elszántsággal tölti fel, így bármit elérhet, amit kitűz maga elé. Amikor a Hold este belép a Skorpió jegyébe, kiváló alkalom nyílik arra, hogy elgondolkodjon azokon az ötleteken, amelyeket szeretne fejleszteni, és azokon a „magokon”, amelyeket táplálnia kell.