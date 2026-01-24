A Hold–Vénusz–Merkúr fényszöge most segíthet Téged, hogy megtaláld az igazit!
A Hold–Vénusz–Merkúr együttállás pozitívan hathat kapcsolatainkra. A napi horoszkóp több csillagjegy számára is egy olyan ember betoppanását jelzi, akivel igazán működhet a kémia.
A napi horoszkóp 2026. január 24.-re igazi érzelmi kavalkádot jelez. A Hold–Vénusz–Merkúr együttállás legfőképp kapcsolatainkra fejtheti ki hatását, de bizonyos csillagjegyeknél igazi sorsfordító találkozásokat jelez erre a szombatra.
Napi horoszkóp
Kos
Szombaton adódhat egy kihívás, ugyanakkor gyorsan kiderülhet az is, hogy vannak emberek, akik azonnal segítenek, ha szükség van rájuk. Jól alakulnak a dolgai, és ezt időnként érdemes megbeszélni, sőt megünnepelni is. Az este kifejezetten jó alkalmat kínál erre.
Bika
Ha úgy érzi, hogy a héten lemaradt valamiről, könnyen lehet, hogy az nem is volt igazán fontos. Az élet hamarosan kárpótolja új lehetőségekkel – ráadásul jobbal, mint amire számított. Akár már ma megérkezhet a jó hír.
Ikrek
Akkor is kaphat szeretetet, ha nem mindig mutatja ki az érzéseit, ugyanakkor az ön hangulata is egészen más, ha többet mosolyog. Ma erre oka is lesz, mert a Hold–Vénusz–Merkúr fényszöge könnyedséget és megkönnyebbülést hoz.
Rák
A Vízöntő bolygók hatására végre igazán izgalmas élmények érhetik. Ezek segítenek kilépni a megszokott kerékvágásból, a mókuskerék-érzésből. Ez a szombat kifejezetten kedvez annak, hogy kimozduljon, programokat szervezzen – a délután sok találkozást ígér.
Oroszlán
Ha szingli, a Vénusz azt jelzi, hogy most több lehetősége nyílik az ismerkedésre, és nem is kell sokat várnia arra, hogy valaki megjelenjen az életében. A kémia azonnal működhet, ugyanakkor lehet az illetőben valami, ami egyszerre vonzza és taszítja.
Szűz
A szombati nap az ön számára is kifejezetten kedvező fejleményeket tartogat. Már annak is örülhet, ha nyugodtan alakulnak a dolgok, de ennél is többre számíthat: a Hold, a Vénusz és a Merkúr fényszöge sikert, áttörést és kézzelfogható eredményeket jelez.
Mérleg
A mai segítő bolygóháromszög az ön életében is pozitív fordulatokat hoz. Megismerkedhet egy izgalmas, érdekes személlyel, vagy egy ilyen ember kerülhet közelebb önhöz. Nem biztos, hogy mindenben egyetértenek, de éppen ettől válik igazán érdekessé a beszélgetés.
Skorpió
Szombaton találkozhat valakivel, akit talán már ismert, de most még inkább úgy érezheti, hogy rokonlélekre talált benne. Ha szingli, mindez egy szép új kezdet lehet, ha viszont párkapcsolatban él, akár bonyodalmakat is jelezhet.
Nyilas
Legyen szó munkáról vagy magánéletről, időről időre érdemes átgondolnia a hosszú távú terveit. Ma azon érdemes elgondolkodnia, van-e valami, amin változtatna, vagy jó irányba halad. A Hold–Vénusz–Merkúr fényszöge segíti a mélyebb összefüggések felismerését.
Bak
A szombat igazán izgalmas napnak ígérkezik. Olyan esemény történhet, vagy olyan hír kerülhet napvilágra, amelynek hatására átértékeli az elmúlt hetek történéseit. Rájöhet, hogy sokkal többet ért el, mint korábban gondolta. Nyugodtan adjon elismerést saját magának.
Vízöntő
A Vénusz és a Merkúr is az ön jegyében jár, és ma csodálatos fényszögeket kapnak a Holdtól – ez a magánéletében hozhat jelentős változásokat. Jelenthet új kapcsolatot, de azt is, hogy egy meglévő kapcsolat mélyül el. Egy izgalmas, romantikus személy fontos szerepet játszhat ebben.
Halak
A megérzései alapból is rendkívül erősek, de ma valóban teljes nyugalommal hagyatkozhat rájuk. Ha az intuíciója azt súgja, hogy valamibe bátran belevághat, ne maradjanak kétségei. Kedvező fényszögek támogatják ebben.
