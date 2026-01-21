Kísért a múlt: ezt a három csillagjegyet döntés elé állítja a volt szerelme
Vajon lezárták a múltat vagy sem? Érdekes helyzetbe kerül most három csillagjegy szülötte.
Vajon mire készülnek a csillagok? Jó hír vagy sem, három csillagjegy számára változást hoz az év első hónapjának vége. Visszatér a múlt, felbukkan egy egykori szerelem. Kísértés? Lehetőség? Újrakezdés vagy végső lezárás? Lássuk, mely csillagjegy szülöttei érintettek!
Három csillagjegy még döntés elé kerül
1. Halak: romantikus természetednél fogva amúgy is nehezen engeded el a régi szerelmek emlékét és vannak dolgok, érzések, amelyeket nem is kell. Így, ha ő az igazi, akit soha nem tudtál elengedni, lehet ez az év lesz a beteljesülés számodra!
2. Rák:
Hajlamos vagy arra, hogy erősen ragaszkodj a múltbéli érzéseidhez. Most viszont egy olyan időszak következik be számodra, ahol megkérdőjelezed eddigi érzéseid, hiszen felbukkan egy olyan ember, akivel már történelmetek van. A kérdés, hogy beengeded-e ezt az embert az életedbe, vagy sem
– írja a Life.hu
3. Mérleg: e horoszkóp életében mindig központi szerepet játszanak a kapcsolatok. Most azonban egy olyan emberrel állsz majd szemben, aki évekig élvezett prioritást.
Jóllehet, a csillagjegyeteknek köszönhetően szinte pokollá tettétek egymás életét, de attól még ez a visszatérés kibillenthet az egyensúlyodból. A döntés viszont a te kezedben van: hagyod, hogy felkavarjon vagy eltemeted a múltat örökre?
