Kísért a múlt: ezt a három csillagjegyet döntés elé állítja a volt szerelme

Vajon mire készülnek a csillagok? Jó hír vagy sem, három csillagjegy számára változást hoz az év első hónapjának vége. Visszatér a múlt, felbukkan egy egykori szerelem. Kísértés? Lehetőség? Újrakezdés vagy végső lezárás? Lássuk, mely csillagjegy szülöttei érintettek!

Három csillagjegyet még januárban meglátogat régi nagy szerelme.

Három csillagjegy még döntés elé kerül

1. Halak: romantikus természetednél fogva amúgy is nehezen engeded el a régi szerelmek emlékét és vannak dolgok, érzések, amelyeket nem is kell. Így, ha ő az igazi, akit soha nem tudtál elengedni, lehet ez az év lesz a beteljesülés számodra!

2. Rák:

Hajlamos vagy arra, hogy erősen ragaszkodj a múltbéli érzéseidhez. Most viszont egy olyan időszak következik be számodra, ahol megkérdőjelezed eddigi érzéseid, hiszen felbukkan egy olyan ember, akivel már történelmetek van. A kérdés, hogy beengeded-e ezt az embert az életedbe, vagy sem

– írja a Life.hu

3. Mérleg: e horoszkóp életében mindig központi szerepet játszanak a kapcsolatok. Most azonban egy olyan emberrel állsz majd szemben, aki évekig élvezett prioritást.