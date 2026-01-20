Ez a csillagjegy ma jó időben van jó helyen: különleges szerencséje lesz
A Mérleg ma nagyot léphet előre, a Bika maradjon a realitás talaján. Egy csillagjegynek ma különleges szerencséje lesz!
Az Oroszlánnak érdemes nyitott szemmel és füllel járnia, a Szűz kitartásának ma semmiképp sem marad el a jutalma. Ám az összes csillagjegy közül az igazi nyertes ezen a kedden a Kos: különleges szerencse vár rá!
Napi horoszkóp: 2026. január 20., kedd – A Kos csillagjegy szülötte ma jó időben van jó helyen
Kos
Ma kezdetét veszi a Vízöntő hava, ami segíti önt abban, hogy kilépjen a komfortzónájából. A Szaturnusz és az Uránusz fényszöge azt mutatja, hogy jó időben van jó helyen: valamiben szerencséje lesz, és kedvező változások részese lehet.
Bika
A Vízöntő Nap és Merkúr kizökkenti önt a hétköznapokból: most jöhet egy olyan élmény, amelynek hatására másképp látja a dolgokat. Arra érdemes törekednie, hogy kitűzze azokat a célokat, amelyek valóban fontosak önnek. Ez remek alkalom arra is, hogy átgondolja, mi az, ami tényleg boldoggá tenné – ugyanakkor maradjon a realitás talaján.
Ikrek
A környezete nagyon segítőkész önnel, szinte ki sem kell mondania a kérését: a körülmények maguktól a kezére játszanak. Kedden igazán szépnek és harmonikusnak láthatja a világot maga körül. Most érdemes akár nehezebb, kényesebb kérdéseket is megbeszélnie.
Rák
Kedden mintha új emberként ébredne fel: a Nap belép a Vízöntőbe, és segít önnek abban, hogy új szemszögből lássa a dolgokat. Egész délelőtt motivált és tervező kedvű lehet. Élvezze ki ezt a kellemes állapotot – a környezete is értékelni fogja.
Oroszlán
Nagyszerű lehetőségeket jeleznek a bolygók keddre. Ahhoz, hogy ezt ki tudja használni, érdemes nyitott szemmel és füllel járnia egész nap. Megéri figyelni, mert a Szaturnusz most egy olyan ügyet jelez, amelynek tökéletes az időzítése.
Szűz
Kedden nagyon jól haladhat a feladataival, mert a Vízöntő jegyében járó Merkúr kifejezetten kedvez önnek. Bármit csinál, az jó eredményekkel járhat. Érdemes kitartania, mert az eredmények hamarosan kézzelfoghatóvá válnak.
Mérleg
Nagyot léphet előre – vagy feljebb – a ranglétrán. A bolygómozgások támogatják önt ebben, de önnek kell megtennie az első lépéseket. Először motivációra, majd bátorságra van szüksége. Ez utóbbi azt is jelentheti, hogy ki kell mondania az igényeit, nem várhat arra, hogy mások maguktól észrevegyék.
Skorpió
Kedden délelőtt a Nap belép a Vízöntőbe, este pedig követi a Merkúr is, ami megkönnyíti a kommunikációt. Ráadásul a Szaturnusz és az Uránusz rendkívül kedvező fényszöget alkot, ami meglepően pozitív fordulatot jelezhet.
Nyilas
Sokat javít az optimizmusán, hogy a Nap kedden délelőtt belép a levegős Vízöntőbe – innentől ismét „kaphat levegőt”. Délután a Merkúr is követi ide, jelezve, hogy most különösen sikeresek lehetnek a szokatlan ötletei.
Bak
Uralkodó bolygója, a Szaturnusz, a lehető legkedvezőbb fényszögbe kerül az Uránusszal, ami megkönnyebbülést és fellélegzést hozhat önnek. Mivel a Szaturnusz az Idő ura, érdemes elkerülnie a halogatást. Szakítson időt magára és azokra a feladatokra, amelyeket régóta görget maga előtt.
Vízöntő
A Nap és a Merkúr is belép az ön jegyébe, ami rendkívüli népszerűséget hozhat ezen a héten. Lehet, hogy sokan keresik majd találkozás, egyeztetés, munka vagy közös program miatt. Nem szükséges az okokat elemeznie – egyszerűen örüljön ennek a kedvező időszaknak.
Halak
A Nap és a Merkúr jegyváltása erősen motiválhatja Önt, és olyan dolgokra is energiát találhat, amelyekhez eddig nem volt kedve vagy ereje. Most szinte bármi lehetséges. Ahogy a mondás tartja: „Célozza meg a Holdat – még ha elhibázza is, a csillagok között landol.”
