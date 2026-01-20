Az Oroszlánnak érdemes nyitott szemmel és füllel járnia, a Szűz kitartásának ma semmiképp sem marad el a jutalma. Ám az összes csillagjegy közül az igazi nyertes ezen a kedden a Kos: különleges szerencse vár rá!

Ez a csillagjegy ma jó időben van jó helyen: különleges szerencséje lesz (Fotó: Freepik – Képünk illusztráció)

Napi horoszkóp: 2026. január 20., kedd – A Kos csillagjegy szülötte ma jó időben van jó helyen

Kos

Ma kezdetét veszi a Vízöntő hava, ami segíti önt abban, hogy kilépjen a komfortzónájából. A Szaturnusz és az Uránusz fényszöge azt mutatja, hogy jó időben van jó helyen: valamiben szerencséje lesz, és kedvező változások részese lehet.

Bika

A Vízöntő Nap és Merkúr kizökkenti önt a hétköznapokból: most jöhet egy olyan élmény, amelynek hatására másképp látja a dolgokat. Arra érdemes törekednie, hogy kitűzze azokat a célokat, amelyek valóban fontosak önnek. Ez remek alkalom arra is, hogy átgondolja, mi az, ami tényleg boldoggá tenné – ugyanakkor maradjon a realitás talaján.

Ikrek

A környezete nagyon segítőkész önnel, szinte ki sem kell mondania a kérését: a körülmények maguktól a kezére játszanak. Kedden igazán szépnek és harmonikusnak láthatja a világot maga körül. Most érdemes akár nehezebb, kényesebb kérdéseket is megbeszélnie.

Rák

Kedden mintha új emberként ébredne fel: a Nap belép a Vízöntőbe, és segít önnek abban, hogy új szemszögből lássa a dolgokat. Egész délelőtt motivált és tervező kedvű lehet. Élvezze ki ezt a kellemes állapotot – a környezete is értékelni fogja.

Oroszlán

Nagyszerű lehetőségeket jeleznek a bolygók keddre. Ahhoz, hogy ezt ki tudja használni, érdemes nyitott szemmel és füllel járnia egész nap. Megéri figyelni, mert a Szaturnusz most egy olyan ügyet jelez, amelynek tökéletes az időzítése.

Szűz

Kedden nagyon jól haladhat a feladataival, mert a Vízöntő jegyében járó Merkúr kifejezetten kedvez önnek. Bármit csinál, az jó eredményekkel járhat. Érdemes kitartania, mert az eredmények hamarosan kézzelfoghatóvá válnak.

Mérleg

Nagyot léphet előre – vagy feljebb – a ranglétrán. A bolygómozgások támogatják önt ebben, de önnek kell megtennie az első lépéseket. Először motivációra, majd bátorságra van szüksége. Ez utóbbi azt is jelentheti, hogy ki kell mondania az igényeit, nem várhat arra, hogy mások maguktól észrevegyék.