RETRO RÁDIÓ

Ez a csillagjegy ma jó időben van jó helyen: különleges szerencséje lesz

A Mérleg ma nagyot léphet előre, a Bika maradjon a realitás talaján. Egy csillagjegynek ma különleges szerencséje lesz!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.20. 08:00
csillagjegy napi horoszkóp szerencse

Az Oroszlánnak érdemes nyitott szemmel és füllel járnia, a Szűz kitartásának ma semmiképp sem marad el a jutalma. Ám az összes csillagjegy közül az igazi nyertes ezen a kedden a Kos: különleges szerencse vár rá!

Ez a csillagjegy ma jó időben van jó helyen: különleges szerencséje lesz
Ez a csillagjegy ma jó időben van jó helyen: különleges szerencséje lesz (Fotó: Freepik – Képünk illusztráció)

Napi horoszkóp: 2026. január 20., kedd – A Kos csillagjegy szülötte ma jó időben van jó helyen

Kos

Ma kezdetét veszi a Vízöntő hava, ami segíti önt abban, hogy kilépjen a komfortzónájából. A Szaturnusz és az Uránusz fényszöge azt mutatja, hogy jó időben van jó helyen: valamiben szerencséje lesz, és kedvező változások részese lehet.

Bika

A Vízöntő Nap és Merkúr kizökkenti önt a hétköznapokból: most jöhet egy olyan élmény, amelynek hatására másképp látja a dolgokat. Arra érdemes törekednie, hogy kitűzze azokat a célokat, amelyek valóban fontosak önnek. Ez remek alkalom arra is, hogy átgondolja, mi az, ami tényleg boldoggá tenné – ugyanakkor maradjon a realitás talaján.

Ikrek

A környezete nagyon segítőkész önnel, szinte ki sem kell mondania a kérését: a körülmények maguktól a kezére játszanak. Kedden igazán szépnek és harmonikusnak láthatja a világot maga körül. Most érdemes akár nehezebb, kényesebb kérdéseket is megbeszélnie.

Rák

Kedden mintha új emberként ébredne fel: a Nap belép a Vízöntőbe, és segít önnek abban, hogy új szemszögből lássa a dolgokat. Egész délelőtt motivált és tervező kedvű lehet. Élvezze ki ezt a kellemes állapotot – a környezete is értékelni fogja.

Oroszlán

Nagyszerű lehetőségeket jeleznek a bolygók keddre. Ahhoz, hogy ezt ki tudja használni, érdemes nyitott szemmel és füllel járnia egész nap. Megéri figyelni, mert a Szaturnusz most egy olyan ügyet jelez, amelynek tökéletes az időzítése.

Szűz

Kedden nagyon jól haladhat a feladataival, mert a Vízöntő jegyében járó Merkúr kifejezetten kedvez önnek. Bármit csinál, az jó eredményekkel járhat. Érdemes kitartania, mert az eredmények hamarosan kézzelfoghatóvá válnak.

Mérleg

Nagyot léphet előre – vagy feljebb – a ranglétrán. A bolygómozgások támogatják önt ebben, de önnek kell megtennie az első lépéseket. Először motivációra, majd bátorságra van szüksége. Ez utóbbi azt is jelentheti, hogy ki kell mondania az igényeit, nem várhat arra, hogy mások maguktól észrevegyék.

Skorpió

Kedden délelőtt a Nap belép a Vízöntőbe, este pedig követi a Merkúr is, ami megkönnyíti a kommunikációt. Ráadásul a Szaturnusz és az Uránusz rendkívül kedvező fényszöget alkot, ami meglepően pozitív fordulatot jelezhet.

Nyilas

Sokat javít az optimizmusán, hogy a Nap kedden délelőtt belép a levegős Vízöntőbe – innentől ismét „kaphat levegőt”. Délután a Merkúr is követi ide, jelezve, hogy most különösen sikeresek lehetnek a szokatlan ötletei.

Bak

Uralkodó bolygója, a Szaturnusz, a lehető legkedvezőbb fényszögbe kerül az Uránusszal, ami megkönnyebbülést és fellélegzést hozhat önnek. Mivel a Szaturnusz az Idő ura, érdemes elkerülnie a halogatást. Szakítson időt magára és azokra a feladatokra, amelyeket régóta görget maga előtt.

Vízöntő

A Nap és a Merkúr is belép az ön jegyébe, ami rendkívüli népszerűséget hozhat ezen a héten. Lehet, hogy sokan keresik majd találkozás, egyeztetés, munka vagy közös program miatt. Nem szükséges az okokat elemeznie – egyszerűen örüljön ennek a kedvező időszaknak.

Halak

A Nap és a Merkúr jegyváltása erősen motiválhatja Önt, és olyan dolgokra is energiát találhat, amelyekhez eddig nem volt kedve vagy ereje. Most szinte bármi lehetséges. Ahogy a mondás tartja: „Célozza meg a Holdat – még ha elhibázza is, a csillagok között landol.”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu