RETRO RÁDIÓ

Schumacher katasztrófát jósol, Hamilton belebukhat a káoszba

Újabb borzalmas szezon vár a Ferrarira? Ralf Schumacher vészjóslóan nyilatkozik, miközben Hamilton pályafutása kritikus szakaszához érkezik.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.19. 09:30
Lewis Hamilton Ralf Schumacher Ferrari

Alig néhány hete ért véget a 2025-ös Forma-1-es szezon, de máris nyakunkon a következő. A csapatok még gőzerővel dolgoznak az új autók fejlesztésén, hiszen idén új szabályrendszer szerint épített járműveket láthatunk az aszfalton. Így nem meglepő, hogy egyre több információ szivárog ki a várható erősorrendről. A hírek szerint az év elején a Mercedes lehet az éllovas, de a Red Bull is optimista, miközben a Lewis Hamilton által fémjelzett Ferrari, állítólag nehéz év elé néz. Ralf Schumacher szerint is katasztrófa van készülőben az olasz istállónál.

Lewis Hamilton az F1-es mezőny második legidősebb pilótája
Lewis Hamilton az F1-es mezőny második legidősebb pilótája / Fotó: NurPhoto

A legendás Michael Schumacher öccse, Ralf, egy podcastban rendkívül aggasztó véleményt fogalmazott meg a maranellói csapat jövőjével kapcsolatban. A korábbi F1-es pilóta szerint a Ferrari nem egy, hanem két teljesen eltérő autót próbál fejleszteni a 2026-os szezonra, mivel versenyzőik két különböző vezetési stílust képviselnek.

Ahogy azt már sejteni lehetett, megint a Ferrari lehet szezon katasztrófája. Két autót fejlesztenek, és nem nehéz kitalálni, hogy miért: Charles Leclerc és Lewis Hamilton teljesen másképp látják az autót. Én mindig is azt vallottam, hogy két különböző járművel képtelenség jól teljesíteni

– fogalmazott a német szakértő.

Hamilton belebukhat a Ferrari stratégiájába

Ha a pletykák igaznak bizonyulnak, Hamilton ismét komoly nehézségekkel nézhet szembe. A brit hétszeres világbajnok az előző szezont – pályafutása során először – dobogó nélkül zárta, és az óra is egyre csak ketyeg: már 41 éves, így közeleg a visszavonulás. Amennyiben a Ferrari valóban két eltérő koncepcióval készül, de egyik sem versenyképes, valószínű, hogy a fiatalabb Charles Leclerc lesz előbb-utóbb a kedvezményezett. Egy olyan versenyzőre ugyanis már nem lehet hosszú távon építeni, aki bármelyik pillanatban búcsút inthet a sportágnak.

A 2026-os év tehát egyelőre rossz előjelekkel indul Lewis Hamilton számára: egyre több jel utal arra, hogy nem lesz képes a csúcson abbahagyni. Azonban a versenyek csak március elején kezdődnek, addig pedig még rengeteg idő van, és a csapatok gyáraiban is számos változtatás történhet.

@metropol.napilap

Hamilton életveszélyben volt Lewis Hamilton életét meg kellett menteni az Amerikai Nagydíjon. #metropol #hamilton #lewishamilton #forma1 #f1 #baleset

♬ eredeti hang – Metropol - Metropol

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu