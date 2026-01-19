Schumacher katasztrófát jósol, Hamilton belebukhat a káoszba

Alig néhány hete ért véget a 2025-ös Forma-1-es szezon, de máris nyakunkon a következő. A csapatok még gőzerővel dolgoznak az új autók fejlesztésén, hiszen idén új szabályrendszer szerint épített járműveket láthatunk az aszfalton. Így nem meglepő, hogy egyre több információ szivárog ki a várható erősorrendről. A hírek szerint az év elején a Mercedes lehet az éllovas, de a Red Bull is optimista, miközben a Lewis Hamilton által fémjelzett Ferrari, állítólag nehéz év elé néz. Ralf Schumacher szerint is katasztrófa van készülőben az olasz istállónál.

Lewis Hamilton az F1-es mezőny második legidősebb pilótája / Fotó: NurPhoto

A legendás Michael Schumacher öccse, Ralf, egy podcastban rendkívül aggasztó véleményt fogalmazott meg a maranellói csapat jövőjével kapcsolatban. A korábbi F1-es pilóta szerint a Ferrari nem egy, hanem két teljesen eltérő autót próbál fejleszteni a 2026-os szezonra, mivel versenyzőik két különböző vezetési stílust képviselnek.

Ahogy azt már sejteni lehetett, megint a Ferrari lehet szezon katasztrófája. Két autót fejlesztenek, és nem nehéz kitalálni, hogy miért: Charles Leclerc és Lewis Hamilton teljesen másképp látják az autót. Én mindig is azt vallottam, hogy két különböző járművel képtelenség jól teljesíteni

– fogalmazott a német szakértő.

🚨 | Ralf Schumacher: “The disaster, as you can already sense between the lines, seems once again to be Ferrari.”



“That’s what stands out most. They’re developing two cars, and I can almost imagine why, given that Charles Leclerc and Lewis Hamilton have completely different… pic.twitter.com/oIKSQ67aXQ — La Gazzetta Ferrari (@GazzettaFerrari) January 18, 2026

Hamilton belebukhat a Ferrari stratégiájába

Ha a pletykák igaznak bizonyulnak, Hamilton ismét komoly nehézségekkel nézhet szembe. A brit hétszeres világbajnok az előző szezont – pályafutása során először – dobogó nélkül zárta, és az óra is egyre csak ketyeg: már 41 éves, így közeleg a visszavonulás. Amennyiben a Ferrari valóban két eltérő koncepcióval készül, de egyik sem versenyképes, valószínű, hogy a fiatalabb Charles Leclerc lesz előbb-utóbb a kedvezményezett. Egy olyan versenyzőre ugyanis már nem lehet hosszú távon építeni, aki bármelyik pillanatban búcsút inthet a sportágnak.

A 2026-os év tehát egyelőre rossz előjelekkel indul Lewis Hamilton számára: egyre több jel utal arra, hogy nem lesz képes a csúcson abbahagyni. Azonban a versenyek csak március elején kezdődnek, addig pedig még rengeteg idő van, és a csapatok gyáraiban is számos változtatás történhet.