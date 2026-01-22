Ez a csillagjegy most áttörést érhet el a kapcsolatában
A Rák komoly előnyhöz juthat, Az Oroszlán lassuljon le! Több csillagjegy is hallgasson most a megérzéseire!
Felerősödnek az intuíciók, érdemes hallgatni a megérzésekre, álmokra! Számos csillagjegy rácsodálkozhat olyan fontos megoldásokra, melyeken eddig hiába rágódott.
Napi horoszkóp: 2026. január 22., csütörtök – Több csillagjegy is választ kap, ha hallgat a megérzéseire
Kos
A Halak Hold miatt érzelmesebb hangulatban telik a nap, de ez most egyáltalán nem baj. Baráti vagy munkahelyi kapcsolataiban felfedezhet valami fontosat – talán megérti valaki viselkedésének valódi motivációit.
Bika
Csütörtökön egy helyzetben meglepően erősen szólalhat meg az intuíciója, és ez nem véletlen: a Merkúr és a Plútó most nagyon intenzív megérzéseket, sugallatokat hoz. Ne söpörje félre a megérzéseit! A háttérben sok minden tisztázódik, csak figyeljen a belső hangra. Egy régi kérdésre most megérkezhet a válasz.
Ikrek
Uralkodó bolygója, a Merkúr együttállásban van a Plútóval, így most csúcson van az intuíciója, és még tisztábban látja, mi zajlik a dolgok mélyén. Akár egy álom, akár egy beszélgetés formájában megérkezhet egy fontos felismerés.
Rák
A Merkúr kedvező fényszöge segít szavakba önteni mindazt, ami megfogalmazódik önben, a Halak Hold pedig erős intuíciót ad hozzá. Munkahelyi helyzetekben különösen jól olvas a sorok között, és ez most komoly előnyt jelenthet.
Oroszlán
Csütörtökön érdemes egy kicsit lelassulnia, és befelé figyelnie. Egy fontos kérdésre most belülről érkezhet a válasz, és ez jelenleg fontosabb, mint bármi más. Ne söpörje félre ezt az üzenetet, legyen nyitott az értelmezésére.
Szűz
Uralkodó bolygója, a Merkúr intenzív gondolkodást hoz, a Halak Hold pedig segít megérteni, mit titkolhat vagy hallgathat el a másik. Kapcsolataiban most áttörést érhet el – egy őszinte beszélgetés sok mindent megvilágít.
Mérleg
Csütörtökön érdemes figyelnie a jelekre, amelyek érkeznek önhöz – akár álomban is megkaphatja az üzenetet. A nap alkalmas arra, hogy más szemmel nézzen rá szokásaira, vagy végre megértsen egy régóta húzódó dilemmát.
Skorpió
Alapvetően is intuitív jegy, de ma szinte már mágikus módon felerősödnek ezek a képességei, és tökéletesen ráhangolódik másokra. Egy kreatív ötlet vagy egy szerelmi megérzés is felbukkanhat a Merkúr és a Plútó fényszöge szerint.
Nyilas
Csütörtökön a lelki kérdések kerülnek előtérbe. Előfordulhat, hogy egy családi vagy múltbeli helyzetben hirtelen megvilágosodik, és a hiányzó puzzle-darabkák a helyükre kerülnek. Ne féljen az érzésektől, most utat mutatnak.
Bak
Ahogyan mindig, most is racionálisan gondolkodik, de csütörtökön érdemes teret adnia az intuíciójának is. A Merkúr és a Plútó fényszöge ezt most különösen felerősíti. Egy beszélgetés új nézőpontot hozhat, amire eddig nem is gondolt.
Vízöntő
Csütörtökön különleges megérzései lehetnek, főként anyagi vagy gyakorlati kérdésekben. Megértheti, miért nem működött eddig valami, és új stratégiát dolgozhat ki. Figyeljen a belső sugallatokra, mert most pontos irányt mutatnak.
Halak
A Hold csütörtökön is a jegyében jár, ezért igazán önmaga lehet, viszont hajlamos lehet az idővel elúszni. Érzelmi és szellemi felismerések érkezhetnek, különösen akkor, ha elcsendesedik és befelé figyel. Hallgasson erre az erős belső hangra, amely ma megszólal.
