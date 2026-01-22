Ez a csillagjegy most áttörést érhet el a kapcsolatában

Felerősödnek az intuíciók, érdemes hallgatni a megérzésekre, álmokra! Számos csillagjegy rácsodálkozhat olyan fontos megoldásokra, melyeken eddig hiába rágódott.

Érdemes most több csillagjegy szülöttének is hallgatnia a megérzéseire! (Fotó: Ezequiel Demaestri / Freepik – Képünk illusztráció)

Napi horoszkóp: 2026. január 22., csütörtök – Több csillagjegy is választ kap, ha hallgat a megérzéseire

Kos

A Halak Hold miatt érzelmesebb hangulatban telik a nap, de ez most egyáltalán nem baj. Baráti vagy munkahelyi kapcsolataiban felfedezhet valami fontosat – talán megérti valaki viselkedésének valódi motivációit.

Bika

Csütörtökön egy helyzetben meglepően erősen szólalhat meg az intuíciója, és ez nem véletlen: a Merkúr és a Plútó most nagyon intenzív megérzéseket, sugallatokat hoz. Ne söpörje félre a megérzéseit! A háttérben sok minden tisztázódik, csak figyeljen a belső hangra. Egy régi kérdésre most megérkezhet a válasz.

Ikrek

Uralkodó bolygója, a Merkúr együttállásban van a Plútóval, így most csúcson van az intuíciója, és még tisztábban látja, mi zajlik a dolgok mélyén. Akár egy álom, akár egy beszélgetés formájában megérkezhet egy fontos felismerés.

Rák

A Merkúr kedvező fényszöge segít szavakba önteni mindazt, ami megfogalmazódik önben, a Halak Hold pedig erős intuíciót ad hozzá. Munkahelyi helyzetekben különösen jól olvas a sorok között, és ez most komoly előnyt jelenthet.

Oroszlán

Csütörtökön érdemes egy kicsit lelassulnia, és befelé figyelnie. Egy fontos kérdésre most belülről érkezhet a válasz, és ez jelenleg fontosabb, mint bármi más. Ne söpörje félre ezt az üzenetet, legyen nyitott az értelmezésére.

Szűz

Uralkodó bolygója, a Merkúr intenzív gondolkodást hoz, a Halak Hold pedig segít megérteni, mit titkolhat vagy hallgathat el a másik. Kapcsolataiban most áttörést érhet el – egy őszinte beszélgetés sok mindent megvilágít.

Mérleg

Csütörtökön érdemes figyelnie a jelekre, amelyek érkeznek önhöz – akár álomban is megkaphatja az üzenetet. A nap alkalmas arra, hogy más szemmel nézzen rá szokásaira, vagy végre megértsen egy régóta húzódó dilemmát.

Skorpió

Alapvetően is intuitív jegy, de ma szinte már mágikus módon felerősödnek ezek a képességei, és tökéletesen ráhangolódik másokra. Egy kreatív ötlet vagy egy szerelmi megérzés is felbukkanhat a Merkúr és a Plútó fényszöge szerint.