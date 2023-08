Melyik ősi szimbólumot választja a megérzésed? Ezt árulja el a személyiségedről

Hamsza: tenyér formájú védelmező amulett, amit az arabok és héberek használnak, isten kezének is nevezik. Az intuíció üzenetét közvetíti a választott szimbólum, nézd meg, mit sugall neked!

A hamsza szó sémi eredetű, jelentése öt, isten kezeként is utalnak rá. Általában szimmetrikus, mindkét oldalán egy-egy hüvelykujjal. Mágikus hatást tulajdonítanak neki, védelmező erőkkel bír – írja az Astronet.

A lelkünk mélyén legtöbbször tudjuk, hogy merre vezet a helyes út, a hétköznapok során azonban gyakran elnyomják a külső zajok, a felszínes gondolatok sokasága ezt a tudást. Amikor egy kicsit elcsendesedünk és lelassulunk, és nyugodtan megcsodáljuk ezeket a mágikus szimbólumokat, akkor felerősödik az intuíciónk hangja, és a mély megérzéseink utat törnek a felszínre, a tudatos gondolatok világába.

Figyelj tehát egy kicsit befelé: összpontosítsd a figyelmed először a légzésedre, majd a szívcsakra irányába a mellkason. Nézd meg alaposan a hamszaképeket, majd válassz ki egyet, és olvasd el a hozzá tartozó üzenetet!

Intuíciód szerint melyik ábrát választod?

1. hamsza

Itt az ideje, hogy a kezedbe vedd az életed irányítását! Bármit is érintsen a kontrollvesztés, legyen szó párkapcsolatról, munkáról, szokásokról, táplálkozásról, ideje elszenvedő helyett cselekvővé válnod. Az önsajnálat, ha van is alapja, csak addig hasznos, amíg szembenézünk a problémával a mag teljességében. Utána már rajtunk áll, hogy kirángassuk magunkat a deprimált állapotból. A hamsza üzenete szerint minden erő és képesség a tiéd, ami ahhoz szükséges, hogy változtass az életeden!

2. hamsza

Gyógyító erők birtokában vagy, ami nagy hasznára lehet másoknak: menj és oszd meg velük! Ráadásul minél több mosolyt, energiát és szeretet adsz másoknak, neked annál több lesz belőle. A hamsza üzenete szerint jó úton jársz, és most megtalálod a helyed a szűkebb vagy tágabb közösségben. Fontos is, hogy csapatban gondolkozz, mert most az együttműködés az, ami előre vihet.

3. hamsza

Készen állsz egy utolsó akadály átugrására, mielőtt célba érnél? A hamsza üzenete szerint már látni a fényt az alagút végén! Jól teljesítettél, elégedett lehetsz, de még ne dőlj hátra, még egy nagy lépés hiányzik a célig. Van még egy kérdés, amit nem tisztáztál, vagy egy probléma, amit meg kell oldanod, hogy összeálljon a kép. Minden akadály, nehézség a fejlődésedet szolgálja, az önismereted gazdagodik általa. Legyél kitartó, és akkor rövidesen élvezheted az eddigi erőfeszítéseid jutalmát.