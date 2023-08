Vízöntő, ne hagyja magát letéríteni az útról!

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Ha valakinek valóban fontos, az az igazi valójáért szeresse, ne a látszatért, különben hamis alapokra épül az egész. Ma különösen óvakodnia kell attól, hogy másnak mutassa önmagát, legyen az párkapcsolat, barátság, vagy akár egy munkahelyi viszony.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Lehet, hogy most azt érzi, hogy egy kicsit nagyobb térre van szüksége maga körül, és egy kis egyedüllét sem árthat meg. Persze ez nem jelenti, hogy el kívánna távolodni bárkitől, mindössze szeretné érezni egy kicsit a szabadság illatát. Könnyedén szervezhet magának egy sétát, vagy egy uszodai programot.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ma egy jelentős magánéleti kérdésben kellene döntenie, de talán úgy érzi, hogy ez most még meghaladja az erejét. Ha nem biztos önmagában, ne hagyja magát sürgetni, abból csak egy későbbi bonyodalom kerekedik. Az idő megoldást hozhat erre a dilemmára is.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Legyenek bármennyire is túlfeszítettek a napjai, önnek mindig ott vannak a szerettei, vagy a barátai, akik közelében fel tud egy kicsit oldódni. Próbáljon ma egy kicsit tudatosan is töltekezni, és helyzettől függően megpróbálni megkeresni a dolgok lazább oldalát.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ön általában mindenben magabiztos, kivéve, ha a magánéletről van szó. Ha ott dilemma elé állítja az élet, bizony előfordul, hogy elbizonytalanodik. Pedig mindent jól csinál. Ma megerősítést kaphat erről valakitől, aki nagyon közel áll a szívéhez.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Pénteken kiderülhet, hogy pluszbevételre tehet szert a közeljövőben, olyanra, amire nem igazán számított, de annak is van esélye, hogy a költségeit sikerül lefaragnia valamely területen. Legyen tehát reális a pénzügyeit illetően!

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ma egy hír vagy egy telefon hatására valószínűleg kiderül ön felett az ég. Mindez pedig igaz lehet a magánéletére is, és minden oka megvan a boldogságra. Egy nagyon fontos kapcsolata ugyanis úgy alakulhat, ahogyan csak a legszebb álmaiban remélte.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Érheti néhány bosszúság a pénteki napon. Talán egy vagy több ismerőse idegesíti, mert túltolnak ön körül egy témát. Higgye el azonban, hogy nem az a módja ennek kezelésének, hogy leáll velük hosszasan vitatkozni. Hagyja inkább figyelmen kívül őket.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ha nagyon nehezére esik majd egy dologra koncentrálni, az nem a véletlen műve. Mostanában ugyanis rengeteg külső inger érhette, így túl van pörögve. Halassza a jövő hétre azokat a feladatokat, melyek figyelmet igényelnek, és maradjon a rutinmunkáknál.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

A mai napon érzékenyen viszonyuljon a környezetéhez és legyen nyitott, amikor valaki a segítségét, támogatását kéri. Az a helyzet, hogy most önnek is arra van szüksége, hogy érezze, tud segíteni a másiknak. Ez az ön lelkét is felemeli.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ne hagyja magát letéríteni az útról! Átalakul néhány dolog az életében, de nem biztos, hogy ez a környezetében mindenkinek elsőre egyformán tetszeni fog. Igyekezzen hát egyeztetni és megszerezni minél több mindenki támogatását, de ne inogjon meg akkor sem, ha ez nem mindenkinél sikerül.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Azért, ahogyan mostanában teljesített, legyen az a magánélete, vagy a munkája, elvárhat némi elismerést – és meg is kapja rövidesen. A környezete, a felettesei vagy éppen a családja pontosan tudja, mit tesz meg a siker érdekében.