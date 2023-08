Imádják a netezők a kétgyermekes anyuka testpozitív üzenetét

Egy 38 éves kanadai édesanya hisz abban, hogy szeretnünk kell saját magunkat és a testünket is, ezért döntött úgy, hogy megmutatja 2,3 milliós követőtáborának, hogyan is néz ki az ő hasa két gyermek után.

Nem vagyunk egyedül a testképzavarral Fotó: pexels.com

Csak azért, mert nem látod, nem jelenti azt, hogy nincs ott. Csak azért, mert takarva van a társadalom elől, nem jelenti azt, hogy nem tartozik hozzám

– kezdi a posztjában a hölgy, melyhez két képet is csatolt. Az első fotón nem látszanak a striái magas derekú nadrágja miatt, a következő képen viszont már jól láthatóak. A kanadai blogger annak ellenére viaskodott önmagával a képek feltöltését illetően, hogy már korábban is rakott ki megosztó tartalmat az Instagramra.

Hetekkel ezelőtt készítettem a fotót, aztán csak ültem rajta. Nem mertem kirakni, mert kényelmetlenül éreztem magam miatta, szégyelltem az egészet és idegesített. Egyszerűbb elrejteni mindazt, amit naponta álcázok a világ elől, mint hogy megmutassam.

Sarah kitért arra is, hogy mennyire sírt striái megjelenésének kezdetén, és arra is, hogy 23 évesen első terhességénél még arra kérte a fotóst, távolítsa el azokat a kismamafotózáson készült fotóin. Visszaemlékezett rá, hogy mennyire kerülte a tükröket, tükröződéseket, mivel a második terhessége után megmaradt „lógó bőr” a hasán, és ez zavarta őt. Most már azonban tudja, hogy ha elrejti őket a ruhák mögé, akkor is a része marad.

A fotók posztolásával kifejezett célja eltörölni a tökéletes testről alkotott sémákat. Reméli, hogy ezzel tud segíteni másoknak is, akik szintén testképzavarral küzdenek.

Még mindig szégyellem a testem, ezért nem is raktam ki, de dolgozom rajta! Az a kényelmetlen érzés, amit akkor csinálunk, amikor valamit nem szeretünk, idővel enyhülni fog

– utalt arra, hogy nem merte eleinte kirakni Instagramjára a fotókat.

Csak azért, mert másoknál nem látod közvetlenül a testképzavar jeleit, nem jelenti azt, hogy egyedül vagy vele. Egy vagyunk a sok közül bármilyen formánk is van, és nem hagyom, hogy ez egy rossz dolog legyen.

Mint arról a Daily Star beszámol, a posztra azóta több mint 125 000 kedvelés érkezett, és nagyon sokan egyetértenek vele, sőt hálásak azért, amit kiírt. Főleg az anyukák támogatják őt, de a hozzászólókat nem csak ők alkotják. Van olyan komment is, ami a mentális betegségekre és a depresszióra hívja fel a figyelmet, ami ugyanilyen, mint ez az eset: csak azért, mert nem látod máson, hogy küzd vele, attól még nem vagy egyedül a világban!