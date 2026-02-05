Elfajulhat a helyzet! - Fontos figyelmeztetést küldenek az égiek minden csillagjegy számára!
Erre nagyon figyelj! Feszültséggel teli nap vár ránk a napi horoszkóp szerint.
A napi horoszkóp 2026. február 5.-ére minden csillagjegy számára feszültséget jelez. A víz elemű jegyek számára most nagy próbatétel várhat. Jobban teszik, ha megfogadják ma az ősi bölcsességet: hallgatni arany!
Napi horoszkóp
Kos
Ön most kevésbé érintett a feszültségekben, miközben a környezetében sokan igen. Ma ön lehet a kívülálló bölcs: mosolyogva figyeli mások rohanását és drámáit, miközben könnyed és derűs marad.
Bika
Makacsul ragaszkodhat az igazához, sőt, féltékenység is felütheti a fejét. Álljon meg egy pillanatra, mielőtt reagál: kérdezze meg magától, valóban a szeretet szól-e önből. Ha igen, minden könnyedén elsimítható.
Ikrek
Csütörtökön gyorsabban dönt, határozottabb, mint máskor. Nyerhet valamiben: lehet ez egy vita vagy akár egy verseny is. Ugyanakkor ezzel együtt irigy pillantásokat és kellemetlen megjegyzéseket is begyűjthet.
Rák
Egy pletyka vagy homályos információ juthat el önhöz, ami könnyen elindíthatna önben valamit, de ne engedjen neki. A belső iránytűje most pengeélesen működik, inkább arra hallgasson. Nem egészen úgy vannak a dolgok, ahogyan azt mások állítják.
Oroszlán
Szerencsére most sem érintik közvetlenül a feszültségek. A múlt egy darabja viszont visszatérhet: egy régi szerelem, emlék vagy helyzet formájában. Nem biztos, hogy vissza kell engednie, lehet, hogy csupán egy szép lezárást hoz az élet.
Szűz
Ma érzékenyebb mások hangjára, szavaira és rezgéseire, ezért könnyen megérzi, ha valaki nem jó szándékkal közelít. Ne engedje be a negatív energiát a környezetébe, nyugodtan mondjon nemet. Nem kell emiatt lelkiismeret-furdalást éreznie.
Mérleg
A jegyében járó Hold ma nehéz fényszögeket kap, ami erős konfliktusokat jelez. Ezek hatalomvágyból és rivalizálásból fakadhatnak. Valószínűleg felkeltette valaki féltékenységét vagy irigységét.
Skorpió
A feszültségeket akkor tudja a legjobban kivédeni, ha megpróbál minél objektívebben tekinteni minden információra, és általában a csütörtöki eseményekre is. Ha kívülállóként szemléli önmagát és a körülményeket, sokkal bölcsebb döntéseket hozhat. Legyen nagyvonalú egész nap.
Nyilas
Elképzelhető, hogy csütörtökön igazságtalanság éri: valaki indokolatlanul megbántja, vagy olyasmit követel öntől, amit nem tud, vagy nem szeretne megtenni. Álljon ki magáért, és határozottan mondja el a véleményét. Most muszáj tiszta vizet önteni a pohárba.
Bak
A mai Hold–Szaturnusz szembenállás erős feszültségeket generálhat önben és a környezetében. Amit tehet ellene: minden bölcs döntés, amely megnyugtatja, ellazítja és kikapcsolja. Hallgathat meditatív zenét, sétálhat egy nagyot a téli tájban, vagy ihat egy csésze nyugtató citromfűteát.
Vízöntő
A jegyében járó Merkúr ma kvadrát fényszöget kap az Uránusztól, emiatt szinte borítékolható a veszekedés. A vitákból mindenképpen maradjon ki. A legcélravezetőbb, ha fizikailag is eltávolodik a „darázsfészektől”, vagyis elhagyja azt a helyszínt, ahol a vita kialakulna.
Halak
Csütörtökön angyali türelemre lesz szüksége. Jobb, ha most semmit sem tesz szóvá, és megtartja magának a mondandóját. A legapróbb megjegyzés is olaj lehet a tűzre. A másik fél hangulata robbanásközeli állapotban lehet, és a Neptunusz is alaposan megkavarja a helyzetet.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre