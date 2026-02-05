Elfajulhat a helyzet! - Fontos figyelmeztetést küldenek az égiek minden csillagjegy számára!

A napi horoszkóp 2026. február 5.-ére minden csillagjegy számára feszültséget jelez. A víz elemű jegyek számára most nagy próbatétel várhat. Jobban teszik, ha megfogadják ma az ősi bölcsességet: hallgatni arany!

Feszültséggel teli nap vár ránk a napi horoszkóp szerint. Fotó: Freepik - illusztráció

Napi horoszkóp

Kos

Ön most kevésbé érintett a feszültségekben, miközben a környezetében sokan igen. Ma ön lehet a kívülálló bölcs: mosolyogva figyeli mások rohanását és drámáit, miközben könnyed és derűs marad.

Bika

Makacsul ragaszkodhat az igazához, sőt, féltékenység is felütheti a fejét. Álljon meg egy pillanatra, mielőtt reagál: kérdezze meg magától, valóban a szeretet szól-e önből. Ha igen, minden könnyedén elsimítható.

Ikrek

Csütörtökön gyorsabban dönt, határozottabb, mint máskor. Nyerhet valamiben: lehet ez egy vita vagy akár egy verseny is. Ugyanakkor ezzel együtt irigy pillantásokat és kellemetlen megjegyzéseket is begyűjthet.

Rák

Egy pletyka vagy homályos információ juthat el önhöz, ami könnyen elindíthatna önben valamit, de ne engedjen neki. A belső iránytűje most pengeélesen működik, inkább arra hallgasson. Nem egészen úgy vannak a dolgok, ahogyan azt mások állítják.

Oroszlán

Szerencsére most sem érintik közvetlenül a feszültségek. A múlt egy darabja viszont visszatérhet: egy régi szerelem, emlék vagy helyzet formájában. Nem biztos, hogy vissza kell engednie, lehet, hogy csupán egy szép lezárást hoz az élet.

Szűz

Ma érzékenyebb mások hangjára, szavaira és rezgéseire, ezért könnyen megérzi, ha valaki nem jó szándékkal közelít. Ne engedje be a negatív energiát a környezetébe, nyugodtan mondjon nemet. Nem kell emiatt lelkiismeret-furdalást éreznie.

Mérleg

A jegyében járó Hold ma nehéz fényszögeket kap, ami erős konfliktusokat jelez. Ezek hatalomvágyból és rivalizálásból fakadhatnak. Valószínűleg felkeltette valaki féltékenységét vagy irigységét.

Skorpió

A feszültségeket akkor tudja a legjobban kivédeni, ha megpróbál minél objektívebben tekinteni minden információra, és általában a csütörtöki eseményekre is. Ha kívülállóként szemléli önmagát és a körülményeket, sokkal bölcsebb döntéseket hozhat. Legyen nagyvonalú egész nap.