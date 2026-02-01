RETRO RÁDIÓ

Itt a 2026-os hóhold: ez a három csillagjegy biztos megérzi

Kiderül, hol van gond! A hóhold rávilágít a próblémákra.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2026.02.01. 19:45
csillagjegy telihold misztikum

Alig telt el egy hónap 2026-ból, máris érkezik az év második teliholdja, a hóhold. A spirituális világban a hóhold a megtisztulást és az új kezdetek idejét szimbolizálja, ezért az év elején egyes csillagjegyek igazán megérezhetik az erőteljes hatását. Régóta rejtegetett titkok és feszültségek is napvilágra kerülhetnek általa...

alt=A hóhold hatását különösen három csillagjegy fogja megérezni.
A hóhold hatását különösen három csillagjegy fogja megérezni. Te is közéjük tartozol? (Fotó: Freepik – Képünk illusztráció)

Íme a csillagjegyek, akikre nagy hatást gyakorol  a hóhold

Még az 1760-as években Jonathan Carver kapitány jegyezte fel a hóhold elnevezést dakota indiánokra hivatkozva, akik úgy vélték, februárban hullik a legtöbb hó. Bár léteznek különlegesebb elnevezések is, a havas táj fölött ragyogó telihold látványa miatt ez a név a legtalálóbb.

Hétvégén az Oroszlán telihold energiája erősödik fel. Ez a jegy vágyik az elismerésre, ám a telihold nemcsak a ragyogást, hanem a belső bizonytalanságokat is felerősíti.

Oroszlán

Egyértelműen ezek a csillagjegyek érezhetik a legerősebben telihold okozta hatásokat. Ezen a hétvégén hatalmas érzelmi hullámvölgyek várnak rád a legváratlanabb pillanatban. Most kiderül, helyt tudsz-e állni ebben a kihívásban. Ha párkapcsolatban élsz, készülj fel az érzelmi kirohanásokra!

Vízöntő

A telihold előhúzza belőled a régóta szunnyadó érzelmeket, amikkel sosem akartál szembenézni, ebből kifolyólag a hóhold esélyt sem ad, hogy elmenekülj. Arra próbál rávilágítani, hogy gondold újra a kapcsolataidat egy váratlan találkozás vagy egy régi kapcsolat lezárásának képében. 

Bika

A hóhold azon dolgozik, hogy kibillenj a komfortzónádból, minden ellenkezés nélkül. Hiába nem akarod, akkor is próbálkozik. Most a munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtése okozhat kihívást í számodra – írja a life.hu internetes portál.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
