Itt a 2026-os hóhold: ez a három csillagjegy biztos megérzi

Alig telt el egy hónap 2026-ból, máris érkezik az év második teliholdja, a hóhold. A spirituális világban a hóhold a megtisztulást és az új kezdetek idejét szimbolizálja, ezért az év elején egyes csillagjegyek igazán megérezhetik az erőteljes hatását. Régóta rejtegetett titkok és feszültségek is napvilágra kerülhetnek általa...

A hóhold hatását különösen három csillagjegy fogja megérezni. Te is közéjük tartozol? (Fotó: Freepik – Képünk illusztráció)

Íme a csillagjegyek, akikre nagy hatást gyakorol a hóhold

Még az 1760-as években Jonathan Carver kapitány jegyezte fel a hóhold elnevezést dakota indiánokra hivatkozva, akik úgy vélték, februárban hullik a legtöbb hó. Bár léteznek különlegesebb elnevezések is, a havas táj fölött ragyogó telihold látványa miatt ez a név a legtalálóbb.

Hétvégén az Oroszlán telihold energiája erősödik fel. Ez a jegy vágyik az elismerésre, ám a telihold nemcsak a ragyogást, hanem a belső bizonytalanságokat is felerősíti.

Oroszlán

Egyértelműen ezek a csillagjegyek érezhetik a legerősebben telihold okozta hatásokat. Ezen a hétvégén hatalmas érzelmi hullámvölgyek várnak rád a legváratlanabb pillanatban. Most kiderül, helyt tudsz-e állni ebben a kihívásban. Ha párkapcsolatban élsz, készülj fel az érzelmi kirohanásokra!

Vízöntő

A telihold előhúzza belőled a régóta szunnyadó érzelmeket, amikkel sosem akartál szembenézni, ebből kifolyólag a hóhold esélyt sem ad, hogy elmenekülj. Arra próbál rávilágítani, hogy gondold újra a kapcsolataidat egy váratlan találkozás vagy egy régi kapcsolat lezárásának képében.

Bika

A hóhold azon dolgozik, hogy kibillenj a komfortzónádból, minden ellenkezés nélkül. Hiába nem akarod, akkor is próbálkozik. Most a munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtése okozhat kihívást í számodra – írja a life.hu internetes portál.