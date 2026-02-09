Kitálalt a szakértő: így tartsd meg a tökéletes Valentin-napot, távkapcsolatban is!

Gondolj csak a születésnapokra, ünnepekre, és persze a gyakran félelemmel várt Valentin-napra. Ezek a különleges alkalmak még inkább kiemelik a fizikai távolságot a párod és közted, és sokszor elviselhetetlennek tűnnek.

Így töltsd el tökéletesen a Valentin-napot

Fotó: Freepik

A legfrissebb kutatások szerint a fizikai intimitás hiánya a legnagyobb kihívás a hosszú távú kapcsolatokban: a párok 66 százaléka említette ezt fő problémaként. Továbbá, a hosszú távú kapcsolatban élő párok 63 százaléka mondta, hogy az eltérő időbeosztás gyakran félreértésekhez és rossz kommunikációhoz vezet.

Ha te is nehézségekkel küzdesz a hosszú távú kapcsolatodban, nem vagy egyedül. A TouchNote szakértői együttműködtek a pár- és szexterapeuta Georgina Vass-el, hogy segítsenek a pároknak a kapcsolattartásban ezen a Valentin-napon.

Íme pár tipp, hogyan töltsd a Valentin-napot

1. Összpontosíts a következetes szokásokra, ne a nagy gesztusokra

Bár a látványos ajándékok csábítónak tűnhetnek Valentin-napon, a következetesség sokkal fontosabb. Ha nem jelenik meg a mindennapok apró, de lényeges módjain, egy látványos csokor vagy drága ékszer csak részben pótolja a hiányt.

A világos elvárások segítik az egészséges kapcsolat fenntartását

– mondja Vass.

Legyen szó napi kapcsolattartásról, a partner iránti kíváncsiságról, bókokról, elismerés kifejezéséről, vagy közös digitális vagy személyes idő létrehozásáról, az a konszenzus látszik, hogy a kis, következetes szokások működtetik a kapcsolatot, nem a ritka, nagy gesztusok.

Természetesen ez nem jelenti azt, hogy ne adhatnál egy szép ajándékot Valentin- napon. Csak ügyelj rá, hogy ne próbáld megoldani vele a kapcsolat mélyebb problémáit.

2. Prioritás a kommunikáció

A jó kommunikáció segít a pároknak átvészelni a nehéz időszakokat, különösen a hosszú távú kapcsolatokban. Ha nem találkoztok rendszeresen személyesen, könnyen elveszhet a kötődés érzése.

A fizikai kapcsolat hiányában a kommunikáció prioritást élvez a hosszú távú kapcsolatokban, de nincs univerzális szabály, hogy milyen gyakoriság működik minden párral

– meséli Vass.

Hasznosabb lehet a minőségre koncentrálni a mennyiség helyett, és átgondolni, hogy elégedettnek érzed-e magad azzal a kommunikációval, amit kaptál.

3. Küldj szívhez szóló üdvözlőkártyát

Legtöbb esetben a személyes, szívhez szóló ajándékok a legjobbak.

Egy kézzel írt üzenet vagy kártya esetében valakinek meg kellett vásárolnia vagy elkészítenie a kártyát, gondosan megírnia az üzenetet, bélyeget szerezni és eljuttatni a postaládába, mindez erőfeszítést és szándékot mutat. A fizikai tárgyak érzelmi rövidítők lehetnek, erősebben aktiválják az emlékeket és az érzelmeket, mint a digitális üzenetek vagy SMS-ek.

4. Ünnepeljetek virtuálisan

Az, hogy hosszú távú kapcsolatban élsz, nem jelenti azt, hogy ne tudnátok együtt ünnepelni a Valentin-napot.

A videóhívásoknak köszönhetően a párok együtt élhetik át az alkalmat, például közös vacsora, játék vagy filmnézés során

– mondja a szakértő.

Kreatívak is lehettek: meglepetés személyes vagy elektronikus ajándékok, kézzel írt kártyák, fotók vagy hangüzenetek segítségével.

