Közös videóval jelentkezett A tiktokos lány és Orbán Viktor

Fontos dologra hívták fel a figyelmet a videójukban. Orbán Viktor szerint ezt három pontban el lehetne intézni.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.12. 16:29
Brüsszel Orbán Viktor tárgyalás

Ahogyan arról korábban már beszámoltunk, Orbán Viktor szerdán Brüsszelbe utazott, hogy részt vegyen a kihelyezett EU-csúcson. A kormányfő pedig nemrégiben sajtótájékoztatót is tartott.

"Orbán Viktor"
Orbán Viktornak megvan a megoldása arra, hogyan lehetne Európa versenyképességét helyreállítani Fotó: AFP

Orbán Viktor: Ezt három pontban el lehetne intézni

A miniszterelnök egy korábbi posztjában három pontban foglalta össze, hogyan lehetne Európa versenyképességét helyreállítani. Legújabb posztjában is erre helyezte a hangsúlyt, amelyet A tiktokos lánnyal közösen tett közzé a közösségi oldalán.

Ezt három pontban el lehetne intézni

írja a kormányfő a Facebook-posztjában.

 

