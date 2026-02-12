Közös videóval jelentkezett A tiktokos lány és Orbán Viktor
Fontos dologra hívták fel a figyelmet a videójukban. Orbán Viktor szerint ezt három pontban el lehetne intézni.
Ahogyan arról korábban már beszámoltunk, Orbán Viktor szerdán Brüsszelbe utazott, hogy részt vegyen a kihelyezett EU-csúcson. A kormányfő pedig nemrégiben sajtótájékoztatót is tartott.
Orbán Viktor: Ezt három pontban el lehetne intézni
A miniszterelnök egy korábbi posztjában három pontban foglalta össze, hogyan lehetne Európa versenyképességét helyreállítani. Legújabb posztjában is erre helyezte a hangsúlyt, amelyet A tiktokos lánnyal közösen tett közzé a közösségi oldalán.
Ezt három pontban el lehetne intézni
írja a kormányfő a Facebook-posztjában.
