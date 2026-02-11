RETRO RÁDIÓ

"Bevetés indul" - Orbán Viktor Brüsszel felé tart

Orbán Viktor elindult Brüsszelbe.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.11. 19:10
orbán viktor brüsszel évértékelő

Orbán Viktor ismét Brüsszelbe megy, hosszú tárgyalások várnak rá. A chatcsoportjában megosztott videóban elmondta, csak remélni tudja, hogy csütörtök este végeznek Brüsszelben, és haza tudnak akkor jönni. Orbán Viktor február 14-én évértékelőt tart, ám a beszédét éppen a brüsszeli elfoglaltságok miatt még nem ért rá megírni.

A közelgő választások miatt az idei évértékelő a szokásosnál is nagyobb politikai súllyal bír, ahol a háború, Brüsszel és a nemzeti szuverenitás kérdései kerülhetnek a középpontba.

