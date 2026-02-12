Orbán Viktor elárulta: erre a három dologra van szükség Európa versenyképességének helyreállításához
A miniszterelnök a közösségi oldalán közölte a részleteket. Orbán Viktor szerint erre a 3 dologra van szükség hozzá.
Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Orbán Viktor a minap Brüsszelbe utazott, hogy részt vegyen a kihelyezett EU-csúcson. A miniszterelnök sajtótájékoztatót is tartott, ahol megoldást kínált uniós versenyképesség javítására.
Orbán Viktor: Európa versenyképességét egyszerű lenne helyreállítani
A kormányfő ennek kapcsán most egy videóval jelentkezett a közösségi oldalán. Három pontban foglalta össze, hogy szerinte hogyan lehetne Európa versenyképességét egyszerű lenne helyreállítani.
Európa versenyképességét egyszerű lenne helyreállítani.
- A háborút be kell fejezni.
- Nem küldhetjük nyakló nélkül Ukrajnába az európaiak pénzét.
- Az energia árát le kell vinni.
- olvasható a miniszterelnök Facebook-oldalán közzétett posztjában.
