Orbán Viktor megoldást kínált a kihelyezett EU-csúcson az uniós versenyképesség javítása és az egységes piac megerősítésére

Az Európai Unió vezetői február 12-én, csütörtökön informális tanácskozásra gyűltek össze Brüsszelben, ahol az uniós versenyképesség javítása és az egységes piac megerősítése a központi téma. Orbán Viktor élőben jelentkezett a helyszínről a Facebook-oldalán.

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor: „A gazdaság blokkolva van”

Az első kérdés Ukrajna EU-csatlakozásának időpontjáról szólt. Orbán Viktor röviden válaszolt: „Álom, álom, édes álom.” Majd az ukrán fenyegetésekkel kapcsolatos esetleges magyarországi válaszlépésekről érdeklődőtt a sajtó egy másik munkatársa.

Természetesen minden ország védi a szuverenitását így mi is és nem hagyjuk magunkat sem fenyegetni, sem zsarolni.

– reagált Orbán Viktor az ukrán fenyegetésekre, majd a hétfői Ursula von Der Leyen levelével kapcsolatban hozzátette: „Most azért vagyunk itt, mert az európai gazdaság lejtmenetben van. Ezt brüsszeliül úgy mondják, hogy veszít a versenyképességéből. Azért jöttünk össze, hogy megbeszéljük, mit kell csinálni, hogy ne lejtmenetbe legyünk, hanem ismét emelkedjen és növekedjen az európai gazdaság. Szerintem három dolgot kell csinálni. Ez a magyar álláspont. Az első, hogy béke kell, mert háború van, a gazdaság blokkolva van, nem tud növekedni. A háború rossz a gazdaságnak, tehát minél hamarabb békét kell elérni.”

A második dolog, hogy ha van pénzed és az uniónak van, akkor ne küldd el máshova, ha neked van rá szükséged. Például ne küldd el Ukrajnába. Tehát a második dolog, hogy ha már van pénzünk, és a gazdaságunk lejtmenetben van, akkor nem másnak adjuk oda a pénzünket, hanem költsük magunkra. A harmadik dolog pedig, hogy inkább a versenyképesség, mármint a cégeink, a vállalatainknak az első számú problémája a magas energiaár, csökkentsd le az energiaárat, hozzál döntéseket és vágd le az energia árát. Ezt kéne csinálnunk, ez ilyen egyszerű

– idézte a miniszterelnök szavait a Ripost.



