„Új híd a helyén!” - nagy bejelentést tett Szentkirályi Alexandra
A budapesti Fidesz elnöke a közösségi oldalán közölte a részleteket. Szentkirályi Alexandra szerint egy évtizede nem volt ekkora beruházás, mint a Déli körvasút fejlesztése.
Mint arról korábban már beszámoltunk fontos mérföldkőhöz érkezett a Déli Kövasút fejlesztése, ugyanis egy különleges technika segítségével a helyére került az új híd a Bartók Béla út felett.
Szentkirályi Alexandra: A fővárosban egy évtizede nem volt ekkora beruházás, mint a Déli körvasút fejlesztése
A fejlesztés kapcsán Szentkirályi Alexandra egy bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán. Mint azt a posztjában írta, a fővárosban egy évtizede nem volt ekkora beruházás, mint a Déli körvasút fejlesztése.
Új híd a helyén! A fővárosban egy évtizede nem volt ekkora beruházás, mint a Déli körvasút fejlesztése. A 365 milliárd forintos projekt elkészülte után akár 60 000 autóval is csökkentheti a Budapestre nehezedő gépjármű-terhelést! A kormány fejleszti Budapestet, ezért is: a Fidesz a biztos választást!
- írja a budapesti Fidesz elnöke a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.
