„Új híd a helyén!” - nagy bejelentést tett Szentkirályi Alexandra

A budapesti Fidesz elnöke a közösségi oldalán közölte a részleteket. Szentkirályi Alexandra szerint egy évtizede nem volt ekkora beruházás, mint a Déli körvasút fejlesztése.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.06. 15:35
fejlesztés déli körvasút Szentkirályi Alexandra Budapest híd

Mint arról korábban már beszámoltunk fontos mérföldkőhöz érkezett a Déli Kövasút fejlesztése, ugyanis egy különleges technika segítségével a helyére került az új híd a Bartók Béla út felett.

Szentkirályi Alexandra Fotó: Metropol

Szentkirályi Alexandra: A fővárosban egy évtizede nem volt ekkora beruházás, mint a Déli körvasút fejlesztése

A fejlesztés kapcsán Szentkirályi Alexandra egy bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán. Mint azt a posztjában írta, a fővárosban egy évtizede nem volt ekkora beruházás, mint a Déli körvasút fejlesztése.

Új híd a helyén! A fővárosban egy évtizede nem volt ekkora beruházás, mint a Déli körvasút fejlesztése. A 365 milliárd forintos projekt elkészülte után akár 60 000 autóval is csökkentheti a Budapestre nehezedő gépjármű-terhelést! A kormány fejleszti Budapestet, ezért is: a Fidesz a biztos választást!

- írja a budapesti Fidesz elnöke a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.

 

