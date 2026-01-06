„Hirtelen lebénult a lábam - az orvosok ritka betegséget diagnosztizáltak”
A 35 éves Victoria Johnston élete teljesen felfordult, miután elvesztette az lábai érzékelését, majd összeesett a munkahelyén. Mire kiderült a ritka betegsége, addigra közel három év telt el.
Victoria Johnston világa akkor borult fel, amikor összeesett és lebénult egy ritka betegség miatt, amelyet kezdetben tévesen sclerosis multiplexnek diagnosztizáltak. A 35 éves nő hónapokon át vizsgálatok sorozatát állta ki, hogy kiderítsék állapota okát, végül pedig krónikus gyulladásos demyelinizáló polyneuropathia diagnózist kapott, egy ritka, progresszív autoimmun rendellenességet.
Ritka betegség bénította le a kétgyermekes édesanyát
2022 áprilisának végén kiléptem az ajtón a munkahelyemen, és a lábaim egyszerűen összecsuklottak. Nem tudtam mozogni. Ideiglenesen lebénultam. Körülbelül fél óráig tartott, de a jobb lábam érzékelését soha nem nyertem vissza teljesen. Kimentem az ajtón, és a földre zuhantam
A Milton Keynes-i, kétgyermekes édesanya elmondta, hogy a diagnózis azonnal alapjaiban változtatta meg családja életét. Fel kellett adnia sikeres takarító vállalkozását, amelyet partnere mellett működtetett, aki hirtelen teljes munkaidős gondozóként vált felelőssé érte és gyermekeikért. A teljes diagnózis közel három évvel a baleset után érkezett meg.
Victoria bevallása szerint egy része azt kívánta, bárcsak ismertebb és hatékonyabban kezelhető sclerosis multiplexet (SM) diagnosztizálták volna nála, amelyet az orvosok kezdetben feltételeztek, tekintettel a valós betegség ritkaságára. Victoria elmondta, hogy a diagnózisa után semmilyen információt nem kapott a betegségről, így teljesen partnere segítségére szorult a mindennapi teendőkben.
Ez egy progresszív betegség, egyszerűen felzabálja a testedet
- mondta Victoria.
A diagnózist követően Victoria rendszeres felülvizsgálatra lett beütemezve, az orvosok pedig immunterápiás kezelést terveztek. Azonban júniusban visszaesett, ami tovább rontotta állapotát, és egyes napokon elviselhetetlen fájdalmat okozott.
A ritka betegséggel diagnosztizáltak harmada véglegesen lebénul, ha a kór felismerése után kap kezelést. A betegek többsége tíz éven belül kerekesszékbe kerül kezelés nélkül - számolt be róla a Mirror.
Gyászolom azt az életet, amire számítottam. Ez az egyéniség, a szabadság, a munkám elvesztése. Most 35 vagyok, 32 voltam a diagnózisom idején. Terveztük, hogy a gyerekek nagyobbak lesznek, utazunk. Most minden napot úgy veszek, ahogy jön. Ez szinte a gyász feldolgozásának elfogadása. Már a kezelés megszerzése is küzdelem volt. Az életünket úgy alakítottuk, hogy illeszkedjen hozzám. A partneremnek is fel kellett adnia a munkát. Néha bűntudatom van, de nagyon büszke vagyok a gyerekeimre, egyszerűen csak alkalmazkodtak
- mondta az édesanya.
