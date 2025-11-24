Ledöbbentette az orvosokat a ritka betegségben szenvedő kisfiú

RETRO RÁDIÓ

Oliver egy újabb lehetőséget kapott az élettől. A ritka betegségben szenvedő kisfiú állapotát megdöbbenő orvosok követték végig.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.24.
Egy hároméves kisfiú lenyűgözte az orvosokat fejlődésével, miután ő lett az első ember a világon, aki a pusztító betegségére kifejlesztett, úttörő génterápiát megkapta – közölte a BBC. A ritka betegségben szenvedő fiúnál a kór fokozatos károsodást okoz a szervezetében és agyában.

Oliver Chu egy ritka, örökletes betegséggel él, amelyet Hunter-szindrómának neveznek. A kór fokozatos károsodást okoz a szervezetben és az agyban.

A legsúlyosabb esetekben a betegek általában 20 éves koruk előtt meghalnak. A hatásait gyakran a gyermekkori demencia egy formájaként írják le.

A manchesteri orvosok a világon először próbálják megállítani a betegség előrehaladását. Oliver sejtjeit génterápiával módosították. A kezelés kezdete óta egy év telt el és Oliver láthatóan fejlődni kezdett.

Minden alkalommal, amikor beszélünk róla, sírni tudnék, annyira csodálatos

— mondja édesanyja, Jingru.

A Hunter-szindróma szinte kizárólag fiúknál fordul elő, és rendkívül ritka: világszerte 100 ezer fiú újszülöttből mindössze egynél diagnosztizálják. A betegség a test számos részét károsíthatja, beleértve a szívet, a májat, a csontokat és az ízületeket, és a legsúlyosabb esetekben jelentős értelmi hanyatlást és fokozatos neurológiai romlást okozhat.

A legnagyobb hír, hogy Oliver abba hagyhatta a hiányzó enzim heti infúzióját.

Minden alkalommal, amikor elmondom, hogy Oliver saját maga termeli a szükséges enzimet, legszívesebben megcsípem magam, hogy elhiggyem

— mesélte Jingru, majd hozzátette, hogy állandóan sír a meghatottságtól.

Oliver azóta megváltozott, boldogabb és nyitottabb kisfiúvá vált. Háromhavonta ugyan visszatér Manchesterbe néhány napi kontrollvizsgálatra. Ami pedig még fontosabb: fejlődik, tanul, új szavakat és készségeket sajátít el, és sokkal könnyebben mozog.

 

