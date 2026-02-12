Indul a KÉK - ez hatalmas segítséget jelent számukra

A kormány megkezdte a „Könnyen Érthető Kommunikáció” országos hálózat kiépítését. A tárca a programot az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége segítségével fejleszti, 90 millió forint támogatással. A projekt szól az emberi méltóságról, a mindennapi ügyintézés egyszerűsítéséről és arról, hogy a közérdekű információk valóban mindenkihez eljussanak érthető módon. A KÉK kiépítésére bő egy év áll rendelkezésre.

A Könnyen Érthető Kommunikáció valójában mindenkinek segít / Fotó: Illusztráció AI

KÉK azaz „Könnyen Érthető Kommunikáció”

A magyar kormány számára kiemelten fontos, hogy a közérdekű információk mindenki számára hozzáférhetőek legyenek - erről Kósa Ádám beszélt a programot bejelentő sajtótájékoztatón. A fogyatékosságügyi államtitkár részletesen ismertette, kikhez szól a kezdeményezés:

A látássérültek számára a Braille és egyéb tájékoztatási eszközök, a siketek és nagyothallók számára a jelnyelvi feliratozás és tolmácsolás segít. Az értelmi fogyatékossággal élők, az idősek, az alacsony írás-olvasási készséggel rendelkezők, valamint más kommunikációs nehézséggel élők felé is fordulunk most ezzel a projekttel. Ezzel elérjük azt, hogy a fontos információk - akár egy közszolgáltatás igénybevételéről, akár jogokról és kötelezettségekről, akár egy pályázatról szólnak - érthető formában legyenek elérhetők

– mondta a fogyatékosságügyi államtitkár.

Kósa Ádám szerint az önérvényesítés alapköve a kommunikáció / Fotó: Török Gergely MW

A program nem a nulláról indul, hiszen az ÉFOÉSZ meglévő infrastruktúrájára épül. Jelenleg 19 vármegyei központ működik, így a KÉK szolgáltatás minden vármegyében elérhetővé válik, miközben a szakmai tudás is évek óta folyamatosan épül. A program részeként négy régióban legalább 25 munkatárs képzését indítják el. Olyan szakembereket és önérvényesítőket oktatnak majd, akik a későbbiekben közvetlen segítséget tudnak nyújtani az érintetteknek.

ÉFOÉSZ önérvényesítő tréning / Fotó: ÉFOÉSZ

Létrejön egy legalább 50 fős szakértői adatbázis, valamint elkészül egy módszertani kézikönyv is, amely az egységes és minőségi működést biztosítja. Emellett

minimum öt könnyen érthető anyag készül el az első szakaszban, amelyek kézzelfogható segítséget jelentenek majd a mindennapi kommunikációban.

Ezek között szerepel:

3 közszolgáltatási dokumentum,

2 európai uniós projekt kommunikációs anyaga.

Az anyagok mind az érintettek bevonásával, teszteléssel és visszajelzések alapján készülnek. A program hozzájárul a közigazgatás átláthatóságához és ügyfélbarát működéséhez, miközben összhangban áll a nemzetközi és európai vállalásokkal is.