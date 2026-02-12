Indul a KÉK - ez hatalmas segítséget jelent számukra
Kevesebb félreértés, gyorsabb ügyintézés és nagyobb önállóság – ezt ígéri az a program, amelyet a kormány az ÉFOESZ-szel közösen indít el. A KÉK, azaz a "Könnyen Érthető Kommunikáció" országos hálózat célja, hogy a hivatalos információk ne csak elérhetők, hanem valóban érthetők is legyenek, elsősorban a fogyatékkal élők, de a gyakorlatban bárki számára.
A kormány megkezdte a „Könnyen Érthető Kommunikáció” országos hálózat kiépítését. A tárca a programot az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége segítségével fejleszti, 90 millió forint támogatással. A projekt szól az emberi méltóságról, a mindennapi ügyintézés egyszerűsítéséről és arról, hogy a közérdekű információk valóban mindenkihez eljussanak érthető módon. A KÉK kiépítésére bő egy év áll rendelkezésre.
KÉK azaz „Könnyen Érthető Kommunikáció"
A magyar kormány számára kiemelten fontos, hogy a közérdekű információk mindenki számára hozzáférhetőek legyenek - erről Kósa Ádám beszélt a programot bejelentő sajtótájékoztatón. A fogyatékosságügyi államtitkár részletesen ismertette, kikhez szól a kezdeményezés:
A látássérültek számára a Braille és egyéb tájékoztatási eszközök, a siketek és nagyothallók számára a jelnyelvi feliratozás és tolmácsolás segít. Az értelmi fogyatékossággal élők, az idősek, az alacsony írás-olvasási készséggel rendelkezők, valamint más kommunikációs nehézséggel élők felé is fordulunk most ezzel a projekttel. Ezzel elérjük azt, hogy a fontos információk - akár egy közszolgáltatás igénybevételéről, akár jogokról és kötelezettségekről, akár egy pályázatról szólnak - érthető formában legyenek elérhetők
– mondta a fogyatékosságügyi államtitkár.
A program nem a nulláról indul, hiszen az ÉFOÉSZ meglévő infrastruktúrájára épül. Jelenleg 19 vármegyei központ működik, így a KÉK szolgáltatás minden vármegyében elérhetővé válik, miközben a szakmai tudás is évek óta folyamatosan épül. A program részeként négy régióban legalább 25 munkatárs képzését indítják el. Olyan szakembereket és önérvényesítőket oktatnak majd, akik a későbbiekben közvetlen segítséget tudnak nyújtani az érintetteknek.
Létrejön egy legalább 50 fős szakértői adatbázis, valamint elkészül egy módszertani kézikönyv is, amely az egységes és minőségi működést biztosítja. Emellett
minimum öt könnyen érthető anyag készül el az első szakaszban, amelyek kézzelfogható segítséget jelentenek majd a mindennapi kommunikációban.
Ezek között szerepel:
- 3 közszolgáltatási dokumentum,
- 2 európai uniós projekt kommunikációs anyaga.
Az anyagok mind az érintettek bevonásával, teszteléssel és visszajelzések alapján készülnek. A program hozzájárul a közigazgatás átláthatóságához és ügyfélbarát működéséhez, miközben összhangban áll a nemzetközi és európai vállalásokkal is.
A fogyatékosságügyi államtitkár hangsúlyozta:
A legfontosabb, hogy ezek az anyagok az emberek mindennapi élethelyzeteiben segítsenek: kevesebb félreértést, gyorsabb ügyintézést és nagyobb önállóságot eredményezzenek. A könnyen érthető változatok minden állampolgárnak hasznosak, hiszen ha egy jogszabály nagyon bonyolult, akkor ez a forma lehet az első lépés a megértés felé. Utána már sokkal könnyebb eligazodni a részletekben
– emelte ki Kósa Ádám. Az ÉFOÉSZ 35 éve dolgozik azon, hogy javuljanak a lehetőségek az értelmi fogyatékossággal élők számára. Gyene Piroska, az ÉFOÉSZ elnöke szerint, ez a mostani egy nagy lépés a szervezet és az érintettek számára.
Harmincöt éve dolgozunk azon, hogy javuljon a kommunikáció, így hatalmas lehetőségnek tartjuk a KÉK hálózat kiépítését. A nehezebben eligazodók számára ez a projekt óriási segítség, de azoknak is sokat jelent, akiknek csak megértési nehézségeik vannak, például az idősek számára is rendkívül hasznos lesz. Én magam is jobban szeretem, ha egy szöveg egyszerűbben, a lényegre koncentrálva van megfogalmazva és egy átlagember számára is könnyen értelmezhető.
„Semmit rólunk, nélkülünk” - a kormány ebben partner
Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója a Borsnak adott interjújában arról beszélt, hogy mivel Magyarországon több mint 350 ezer fogyatékossággal élő ember él, az érintettség akár az egymillió főt is elérheti.
Egy családban, ahol fogyatékossággal élő ember él, az egész család mindennapjait érinti a helyzet. A mi feladatunk az, hogy szövetségben legyünk velük, folyamatos párbeszédet folytassunk, meghallgassuk a véleményüket. Kiemelten érvényes ebben az esetben a »Semmit rólunk, nélkülünk« elv, amely azt jelenti, hogy a fontos döntések és szabályozások előtt mindig kikérjük az érintettek véleményét, és igyekszünk azt beépíteni a döntésekbe és a jogszabályokba
– fogalmazott Nyitrai Zsolt.
Nyitrai Zsolt kiemelte azt is, hogy a KÉK hálózat egyik legnagyobb értéke az, hogy az ÉFOESZ javaslatára jött létre.
A szervezet régóta dolgozott azon, hogy ez a rendszer megvalósulhasson. A program gyakorlati előnye az országos lefedettség: a kisebb központok létrehozásával valódi, közvetlen segítséget tudunk nyújtani a rászorulóknak.
A miniszterelnök főtanácsadója hozzátette:
A kormány célja, hogy a fogyatékossággal élők mindennapjai egyszerűbbé váljanak az ügyintézés és az adminisztráció során. A kommunikáció mindennek az alapja, hiszen ezen keresztül osztjuk meg gondolatainkat és érzéseinket
- tette hozzá Nyitrai Zsolt.
A Belügyminisztérium a program megvalósításához 90 millió forint támogatást biztosított a 2025. évi központi költségvetés terhére. A projekt tervezett időszaka 2025. december 1-jétől 2026. december 31-ig tart, vagyis bő egy év áll rendelkezésre a szolgáltatás felépítésére és működtetésére.
