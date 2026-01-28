A januári rezsistop érdemi segítséget jelent a fogyatékossággal élők és családjuk számára
Különösen nagy segítséget jelent ez számukra.
Kiemelten fontosnak tartja az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ) a januári rezsistop bevezetését, amely a rendkívüli téli időjárás következtében megnövekedett fűtési költségek enyhítését szolgálja - közölte a szervezet szerdán az Esélyünk honlapon.
Kiemelték: a fogyatékossággal élő emberek és családjuk számára a téli hónapok különösen nagy kihívást jelentenek. Sok érintett esetében az otthon melege nem csupán komfortkérdés, hanem az egészség és a mindennapi biztonság alapfeltétele.
A megnövekedett energiafelhasználás jelentős többletterhet róhat ezekre a háztartásokra, ezért egy ilyen, célzott átmeneti intézkedés kiszámíthatóbbá és elviselhetőbbé teheti a megélhetést, és valódi segítséget jelenthet - írták.
A januári rezsistop lehetőséget ad arra, hogy a családok a szélsőséges hidegben ne kényszerüljenek nehéz döntésekre a fűtés és más alapvető kiadások között. Az intézkedés különösen fontos azok számára, akik tartósan otthon tartózkodnak, vagy egészségi állapotuk miatt fokozott fűtést igényelnek
- tette hozzá a szervezet.
Az ÉFOÉSZ jelezte: továbbra is figyelemmel kíséri a helyzetet és képviseli az érintettek érdekeit annak érdekében, hogy senki ne maradjon segítség nélkül a téli időszakban sem.
