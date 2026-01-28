RETRO RÁDIÓ

A januári rezsistop érdemi segítséget jelent a fogyatékossággal élők és családjuk számára

Különösen nagy segítséget jelent ez számukra.

Kiemelten fontosnak tartja az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ) a januári rezsistop bevezetését, amely a rendkívüli téli időjárás következtében megnövekedett fűtési költségek enyhítését szolgálja - közölte a szervezet szerdán az Esélyünk honlapon.

A januári rezsistop érdemi segítséget jelent a fogyatékossággal élők és családjuk számára Fotó: Bach Máté / Magyar Nemzet

Kiemelték: a fogyatékossággal élő emberek és családjuk számára a téli hónapok különösen nagy kihívást jelentenek. Sok érintett esetében az otthon melege nem csupán komfortkérdés, hanem az egészség és a mindennapi biztonság alapfeltétele.

A megnövekedett energiafelhasználás jelentős többletterhet róhat ezekre a háztartásokra, ezért egy ilyen, célzott átmeneti intézkedés kiszámíthatóbbá és elviselhetőbbé teheti a megélhetést, és valódi segítséget jelenthet - írták.

A januári rezsistop lehetőséget ad arra, hogy a családok a szélsőséges hidegben ne kényszerüljenek nehéz döntésekre a fűtés és más alapvető kiadások között. Az intézkedés különösen fontos azok számára, akik tartósan otthon tartózkodnak, vagy egészségi állapotuk miatt fokozott fűtést igényelnek

- tette hozzá a szervezet.

Az ÉFOÉSZ jelezte: továbbra is figyelemmel kíséri a helyzetet és képviseli az érintettek érdekeit annak érdekében, hogy senki ne maradjon segítség nélkül a téli időszakban sem.

 

