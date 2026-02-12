Az asztrológus elárulta: nagy változás éri ezt a csillagjegyet

Szerencsés nap vár pénteken, február 13-án minden "péntek 13" babona ellenére egy csillagjegyre, akinek megszűnik minden nehézsége, ahogy éjfélt üt az óra. Erről Evan Nathaniel Grim asztrológus vallott kiemelve, az adott jegy egy nagyon sötét időszakból lép majd ki. Talpra áll és végre úgy érzi majd, újra kap levegőt. De, hogy ki is az a szerencsés csillagjegy? Mérlegek, eljött a ti időtök!

Ez a csillagjegy péntektől végre újra fellélegezhet Fotó: Freepik

A Mérlegek életében azért hoz változást február 13, mert a Szaturnusz és a Neptunusz hamarosan elhagyják a balszerencse házát és mivel a Szaturnusz a kemény munka bolygója, az többnyire hálátlan horinzontot jelent a Mérleg számára. És habár sok volt a kihívás, nem volt az teljesen negatív. Pénteken azonban a Kos jegyébe lép majd a jegy, ami azt jelenti, hogy erőteljes asztrológiai energiát kap, ami miatt kevesebb akadály hárul majd elé. Hatékonyabb feladatmegoldás, pozitív változások.

Február 18-ig a Vízöntő időszakában járunk. Ez az együttműködőbb energia megkönnyíti a Mérlegek számára az önkifejezést, így hamarosan megkönnyebbülést érezhetnek. Fontos lesz a következetesség és a higgadtság megőrzése. Bár csábító lehet feladni vagy elveszíteni a türelmet, a kemény munka hamarosan meghozza gyümölcsét. Éppen ezért érdemes arra összpontosítani, amit el kell végezni, és egészséges módszereket találni a stressz kezelésére. Legyen szó arról, hogy megtervezik, mit tesznek majd, amikor minden rendeződik, vagy már most jobb megoldást keresnek, a Mérlegek helyzete nem reménytelen

- közölte az asztrológus.