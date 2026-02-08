Ezt a 4 csillagjegyet segíti most az univerzum
2026. február 8-án négy csillagjegyet áld meg az univerzum. Végre visszaszerezheted az irányítást az életed felett.
Ha ez a csillagjegyed, akkor eljött a te időd. Végre visszaszerezheted az irányítást és megtudhatod ki vagy valójában.
Ezeknek a csillagjegyeknek hoz erőt a február
Végre lehetőséget kapsz arra, hogy kimond, amit valójában gondolsz. A rossz és negatív gondolatok most elkerülnek, nem érdekel a világ mit gondol rólad. Az univerzum energiái most végre bátorságot adnak, hogy kiteljesedj. Február 8-tól úton leszel, hogy megváltoztathasd a világod.
Kos
Az univerzum a nyers és valódi önbizalom áldását hozza el neked. Február 8-án visszaszerzed egy olyan részedet, amelyet félretettél a béke kedvéért vagy a visszhang elkerülése miatt.
Mindenkinek megvan a maga véleménye, és néha mások álláspontja igazán fel tud bosszantani. A vasárnapi asztrológiai energia arra inspirál, hogy őszintén elmondd, mit érzel egy adott kérdésben. Lehet, hogy ettől nem leszel különösebben népszerű, de jó érzés őszintének lenni.
A bátorság agresszió nélkül a kulcs. Tudod, ki vagy, és miben különbözöl másoktól. Ezen a napon büszke vagy arra, aki vagy.
Bika
Ennek a napnak az áldása felszabadítja az önértékelésedet. Az univerzum ráébreszt, mennyire alábecsülted magad az utóbbi időben, de ezen most csak nevetni tudsz.
Február 8-án nem vagy hajlandó meghátrálni. Keményen megdolgoztál azért, hogy eljuss oda, ahol most ilyen jól érzed magad. Ezt nem hagyod, hogy bárki elvegye tőled.
Magabiztos vagy a meggyőződéseidben és a véleményedben. Bár elfogadod, hogy mások máshogy gondolkodnak, készen állsz kitartani az álláspontod mellett. Ezen a napon nem lehet könnyen eltéríteni.
Mérleg
Bár alapvetően boldog vagy abban a szerepben, hogy alkalmazkodó és kedves vagy, a vasárnapi asztrológiai energia a határok felállítására késztet. Február 8-án már csak bizonyos mértékig vagy hajlandó engedni.
A helyzet az, hogy néha túl kedves vagy, és ez végül teljesen leszív. Úgy érzed, már nem tudod tovább tolerálni a folyamatos kizökkenéseket, még akkor sem, ha részben te engedted meg őket.
És így változol. Elfogadod az univerzum áldását, és arra használod, hogy kiállj magadért. Ezen a napon egyenes háttal állsz, és senki nem fog ledönteni.
Bak
Ne lepődj meg, ha február 8-án szembemész a rendszerrel. A lázadás hangulatában vagy, és ez kifejezetten jól esik.
Ennek egyik oka az, hogy látod, mennyi mindent tűrtél el eddig és ez nem tetszik. Vissza akarod kapni az életedet, és rájössz, hogy ennek egyetlen módja van: ha te magad veszed vissza.
A vasárnapi asztrológiai energia a forradalomról és a téged korlátozó határok feszegetéséről szól. Itt az idő áttörni a falakat és ez önmagában is erőt adó, felszabadító érzés — írja a Your Tango.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre