Tragédiába torkollott lökdösődés, miskolci állatkínzás, vármegye ismereti teszt - ezek érdekelték leginkább olvasóinkat a héten

Kánikula, vármegye ismereti teszt, finomságba rejtett gombostű és egy tragédiába torkollott dulakodás. Ezek voltak azok a témák, amik az előző héten a leginkább érdekelték olvasóinkat. Mutatjuk az eheti TOP5-ös listát.
Eheti TOP5 listánk élére egy kvíz került. Kíváncsiak voltunk, hogy mennyire ismerik olvasóink a vármegyéinket, ehhez pedig létrehoztunk egy 9 kérdésből álló kvízt. A kérdések között szerepelt olyan, hogy melyik vármegyének melyik város a székhelye, illetve milyen vármegye nem létezik. Ha még nem töltötted ki, de te is kipróbálnád magad az országismereti kvízünkben, akkor IDE kattintva megteheted.
Szörnyű incidens történt Vácon, amikor is egy 15 éves fiú és egy 14 éves lányt támadott meg egy késes banda augusztus 8-án az esti órákban. Lapunknak a fiú édesanyja mesélt, aki azt is elárulta, hogy miért támadták meg a gyerekeket.
Bár mostanra már megérkezett a várva-várt lehűlés, de brutálisan meleg napok állnak a hátunk mögött. Olvasóinkat érdekelte Dr. Pintér Ferenc meteogyógyász előrejelzése és tanácsai azzal kapcsolatban, hogy miként lehet védekezni a hőguta ellen.
Mint arról beszámoltunk, Miskolcon újabb módszerekkel próbálkoztak az állatkínzók, nem mással, mint hogy gombostűket rejtettek különböző finomságokba, például virslibe, vagy épp túrórudiba. Bár a brutális kísérlet első sorban a kisállatokat célozta meg, de a gyerekek sincsenek biztonságba az ilyen szörnyű trükköktől.
Az 51 éves N. László augusztus 9-én súlyos sérüléseket szenvedett, majd napokkal később, augusztus 12-én a kórházban elhunyt. Mint kiderült, László két dulakodó férfit próbált meg szétválasztani, amikor egyikőjük meglökte őt, László pedig olyan szerencsétlenül esett a földre, hogy a koponyáját beverte a padkába. Az eset részleteiről IDE kattintva olvashatsz bővebben.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.