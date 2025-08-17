Tragédiába torkollott lökdösődés, miskolci állatkínzás, vármegye ismereti teszt - ezek érdekelték leginkább olvasóinkat a héten

Eheti TOP5 listánk élére egy kvíz került. Kíváncsiak voltunk, hogy mennyire ismerik olvasóink a vármegyéinket, ehhez pedig létrehoztunk egy 9 kérdésből álló kvízt. A kérdések között szerepelt olyan, hogy melyik vármegyének melyik város a székhelye, illetve milyen vármegye nem létezik. Ha még nem töltötted ki, de te is kipróbálnád magad az országismereti kvízünkben, akkor IDE kattintva megteheted.

Az eheti TOP5-ben: A váci vasútállomáson történt az a támadás, amikor egy banda kést rántott két gyerekre.

Fotó: Google Maps

Megtámadtak egy lányt és egy fiút

Szörnyű incidens történt Vácon, amikor is egy 15 éves fiú és egy 14 éves lányt támadott meg egy késes banda augusztus 8-án az esti órákban. Lapunknak a fiú édesanyja mesélt, aki azt is elárulta, hogy miért támadták meg a gyerekeket.

Kánikula tombolt a héten

Bár mostanra már megérkezett a várva-várt lehűlés, de brutálisan meleg napok állnak a hátunk mögött. Olvasóinkat érdekelte Dr. Pintér Ferenc meteogyógyász előrejelzése és tanácsai azzal kapcsolatban, hogy miként lehet védekezni a hőguta ellen.

Betelt a pohár Miskolcon: petíció indul az állatkínzás ellen!

Fotó: magyarallatvedelem.hu

Újabb módszerekkel próbálkoznak az állatkínzók

Mint arról beszámoltunk, Miskolcon újabb módszerekkel próbálkoztak az állatkínzók, nem mással, mint hogy gombostűket rejtettek különböző finomságokba, például virslibe, vagy épp túrórudiba. Bár a brutális kísérlet első sorban a kisállatokat célozta meg, de a gyerekek sincsenek biztonságba az ilyen szörnyű trükköktől.

A rejtélyes haláleset ügyében már a rendőrség is nyomoz. Azóta már több tucatnyi ember búcsúzott el Lacitól.

Fotó: Metropol

Végezetül egy szörnyű tragédia híre is bekerült a legolvasottabb TOP5-be

Az 51 éves N. László augusztus 9-én súlyos sérüléseket szenvedett, majd napokkal később, augusztus 12-én a kórházban elhunyt. Mint kiderült, László két dulakodó férfit próbált meg szétválasztani, amikor egyikőjük meglökte őt, László pedig olyan szerencsétlenül esett a földre, hogy a koponyáját beverte a padkába. Az eset részleteiről IDE kattintva olvashatsz bővebben.