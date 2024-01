"Fölmondok!" – Kasza Tibi teljesen kiakadt a stúdióban

Új részekkel tért vissza Magyarország egyik kedvenc vetélkedője, a TV2-n futó Szerencsekerék, amit leginkább az izgalmas feladványok, óriási fordulatok és persze Kasza Tibi folytonos poénáradata miatt néznek az emberek. A legutóbbi adásban is történtek különleges dolgok, a műsorvezető ki is akadt az egyik játékos miatt.

Sydney van den Bosch és Kasza Tibi / Fotó: TV2

Az adás egyik versenyzője, Mór a tudásával teljesen lenyűgözte Kasza Tibit, aki viccesen meg is jegyezte, hogy lehet, hogy át is adja majd neki a Szerencsekerék vezetését – aztán kiderült, hogy a játékosnak már van műsorvezetői tapasztalata, a híresség pedig rögtön "kiakadt", hogy még ehhez is ért a férfi.

Fölmondok!

– mondta poénkodva Kasza Tibi, akinek az arcán azért látni lehetett, hogy valóban elképedt Mórtól.

Persze egyáltalán nem kell aggódniuk a Szerencsekerék hűséges rajongóinak, hiszen Kasza Tibi szerencsére nem megy sehová, marad ő a műsorvezető a nézők legnagyobb örömére. Ő teszi igazán szórakoztatóvá ezt a produkciót, sokan már el sem tudnák képzelni nélküle, így a TV2 nagyon jól döntött annak idején, mikor felkérte őt erre a nagy sikerű műsorra.

Itt lehet megtekinteni a mókás jelenetet: